​Persiste el alerta por lluvias y tormentas en la región ​

La AIC prevé lluvias y posibles tormentas hasta el jueves, con temperaturas en descenso. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 15 y 35 mm, que pueden ser superados localmente. El mejoramiento llegaría hacia el fin de semana, mientras recomiendan precaución al circular por las rutas.

Neuquén y el Alto Valle continúan bajo condiciones de inestabilidad, con lluvias, chaparrones y posibilidad de tormentas eléctricas durante las próximas jornadas. De acuerdo con el pronóstico de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), el tiempo comenzará a mejorar entre el viernes por la tarde y la noche, aunque las temperaturas se mantendrán bajas.

Fernando Frasseto, de la AIC, explicó que persiste el ingreso de aire inestable, con una componente del noreste en superficie y bajas presiones en altura provenientes del Pacífico, condiciones que favorecen el desarrollo de precipitaciones en distintos sectores de la región.

“Eso da más tiempo en todos los niveles de la atmósfera con desarrollo de unas tormentas, lluvias, algunos chaparrones. Ese es el panorama para el miércoles”, señaló.

En cuanto a la evolución meteorológica, el especialista indicó que el jueves todavía será una jornada inestable, aunque con una tendencia al mejoramiento. “Entre viernes a la tarde-noche y sábado también y el fin de semana hay una mejora”, adelantó.

Frasseto precisó que las precipitaciones podrían afectar especialmente al centro-este y oeste de Neuquén y Río Negro, donde se evaluará la formación de algunas tormentas.

Según el Sistema Meteorológico Nacional (SMN), diversos sectores de la provincia se mantienen con alerta amarilla por lluvias y tormentas. Se trata de Buta Ranquil, Chos Malal, Andacollo, El Huecú, Loncopue, Las Lajas, Añelo, Zapala, Las Coloradas, Junín de los Andes, San Martín de los Andes, Villa La angostura, Piedra del Águila, Picún Leufú y Neuquén.

El área será afectada por tormentas, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas principalmente por lluvias abundantes en cortos períodos y ocasional granizo. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 15 y 35 mm, que pueden ser superados localmente.

Humedad y bajas presiones

Al explicar las causas de estas condiciones, el referente de la AIC destacó la importante disponibilidad de vapor de agua en el centro-sur de Sudamérica, que favorece la continuidad de las lluvias.

“En la región, ahora hay una abundancia y disponibilidad de humedad con bajas presiones del Pacífico que está dando permanentes lluvias y chaparrones sobre Chile y por supuesto Argentina con una disponibilidad de precipitaciones importante”, sostuvo.

El especialista también vinculó esta distribución de la humedad con las condiciones que atraviesan distintas zonas del continente, donde sectores del norte presentan déficit de precipitaciones, mientras que hacia el sur se concentra una mayor disponibilidad de agua en la atmósfera.

Tránsito habilitado con precaución en la ruta provincial 5

Desde Vialidad provincial, se informó que, debido a la disminución del caudal del arroyo Carranza, se restableció la circulación vehicular sobre la ruta provincial Nº5, a la altura del Puente Carranza.

Advirtieron que ante un nuevo incremento del caudal del arroyo podrían realizarse cortes preventivos e intermitentes de la circulación, a fin de garantizar la seguridad de los usuarios.

Por este motivo, se solicita circular con precaución, reducir la velocidad y respetar la señalización y las indicaciones del personal de obra.

Recomendaciones para circular

Frente al pronóstico de precipitaciones y al estado de los caminos, las autoridades recomiendan planificar los viajes con anticipación y evitar circular durante la noche. También solicitan respetar las indicaciones del personal en ruta, llevar los elementos de seguridad obligatorios y comunicarse con Defensa Civil ante cualquier eventualidad.

Para consultar el estado actualizado de los caminos, se encuentra disponible el sitio oficial de Vialidad Provincial, www.dpvneuquen.gov.ar. Además, los usuarios pueden comunicarse con el Centro de Atención al Usuario al 2942-572138.