​Sin tregua: la Policía secuestró más de medio kilo de marihuana ​

Fue en un allanamiento en el barrio El Trébol Neuquén capital. También se encontró cocaína fraccionada.

Un nuevo operativo contra el microtráfico de drogas permitió a la policía neuquina secuestrar más de medio kilo de marihuana y cocaína fraccionada, además de dinero en efectivo, celulares y otros elementos vinculados con la presunta comercialización.

El procedimiento fue resultado de una investigación iniciada a partir de denuncias mediante la aplicación “Neuquén te Cuida”.

A partir de esa información, personal del Departamento Antinarcóticos comenzó investigación que se extendió durante aproximadamente dos meses y permitió dar con un domicilio donde se detuvo a dos mujeres y un hombre.

El allanamiento se concretó el 25 de septiembre, alrededor de las 15.30.

Durante el operativo se secuestraron 557,3 gramos de cannabis sativa, 5,3 gramos de cocaína fraccionados en diez dosis. Además de las sustancias, los efectivos secuestraron cuatro teléfonos celulares, 45 mil pesos en efectivo, una agenda con anotaciones y dos balanzas digitales, ambas con restos de cocaína.

El procedimiento responde a una estrategia provincial de combate al microtráfico, que adquirió una nueva dimensión a partir de la ley de desfederalización.

La decisión permitió que la provincia, a través de sus fuerzas de seguridad y del Ministerio Público Fiscal, intervenga de manera directa sobre los puntos de comercialización de drogas que afectan a los barrios, concentrando la investigación en las estructuras de menor escala que operan territorialmente.

Las denuncias vecinales son una herramienta clave para detectar posibles puntos de venta y poner en marcha investigaciones.

La política también forma parte de una agenda más amplia de fortalecimiento de la seguridad provincial, con mayores recursos destinados a equipamiento, movilidad, tecnología y capacitación de las fuerzas policiales.