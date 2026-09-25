​Parque Norte cuenta con presencia policial permanente las 24 horas ​

Las nuevas cabinas de seguridad se están instalando en distintos puntos de la capital neuquina y brindarán apoyo permanente en sectores estratégicos de la provincia.

El Parque Norte cuenta desde ahora con presencia policial permanente las 24 horas, a través de una casilla de seguridad instalada en el sector, que permitirá reforzar la prevención, brindar asistencia y mejorar los tiempos de respuesta ante cualquier situación que requiera la intervención de la Policía de Neuquén.

La medida fue impulsada por la Provicnia a través del ministerio de Seguridad y forma parte de un despliegue que contempla la instalación de estas cabinas en diferentes puntos de la ciudad de Neuquén, con el objetivo de fortalecer la presencia policial y brindar apoyo en lugares considerados estratégicos.

El ministro de Seguridad, Matías Nicolini, destacó la importancia de consolidar una presencia preventiva cercana a los vecinos y en los espacios de mayor circulación.

“Queremos que quienes vienen a Parque Norte sepan que hay una presencia policial permanente. No se trata solamente de estar cuando ocurre un hecho, sino de prevenir, acompañar y dar una respuesta rápida cuando sea necesario”, señaló.

Estos nuevos puntos de presencia policial permitirán fortalecer la prevención, mejorar la capacidad de respuesta y acercar la seguridad a la comunidad, especialmente en sectores de alta circulación y utilización de los espacios públicos.

La iniciativa se suma a las distintas acciones que lleva adelante el Ministerio de Seguridad para reforzar la presencia territorial y acompañar el crecimiento de la ciudad y de los espacios públicos utilizados por los neuquinos.