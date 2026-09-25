​EPEN avanza en la despapelización: ya no imprime más de 106 mil facturas ​

El organismo formalizó un acuerdo con Protección al Consumidor para profundizar acciones vinculadas al consumo responsable, la simplificación de procesos y la modernización del Estado. El 93% de los usuarios ya está incorporado al esquema de despapelización.

El Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN) continúa avanzando en su proceso de despapelización y modernización de la gestión comercial. Actualmente, 106.875 usuarios ya están incorporados al esquema de factura digital, lo que representa aproximadamente el 93% del total de usuarios del organismo.

Este avance significa que EPEN dejó de imprimir las facturas correspondientes a esos usuarios, reduciendo de manera significativa el consumo de papel y los recursos asociados a su producción, impresión y distribución.

El proceso fue formalizado este martes mediante un acta acuerdo entre el EPEN y la dirección provincial de Protección al Consumidor, como parte del programa integral “Consumo Respeto”, que promueve el consumo responsable, la sustentabilidad, la economía circular y la construcción de un Estado más simple y eficiente.

El acuerdo fue suscripto por el presidente del EPEN, Mario Moya y el director provincial de Protección al Consumidor, Pablo Tomasini. Establece, entre sus principales líneas de acción, el fortalecimiento de la despapelización y la promoción de la factura digital.

Más de 500 kilos de papel que ya no se utilizan

La magnitud del proceso permite dimensionar también su impacto ambiental. Tomando como referencia las 106.875 facturas que EPEN ya no imprime y considerando una hoja A4 por factura, se estima que la medida evita el consumo de más de 534 kilos de papel.

Este volumen equivale aproximadamente a: 11 árboles que dejan de ser necesarios para producir ese papel; 13.900 litros de agua que se estima que se ahorran en el proceso de producción; y media tonelada de dióxido de carbono que se estima se evitan como consecuencia de la producción y distribución de ese volumen de papel.

Se trata de estimaciones destinadas a dimensionar el impacto ambiental asociado a la reducción de impresiones y distribución física de las facturas.

Una gestión más simple y accesible

La factura digital permite a los usuarios consultar su boleta de manera sencilla y acceder a la información de sus consumos y vencimientos sin necesidad de contar con una factura impresa.

Los usuarios que tienen una dirección de correo electrónico registrada pueden recibir allí su factura en formato PDF, antes de su vencimiento, para consultarla desde cualquier dispositivo, imprimirla si lo necesitan o utilizarla para realizar el pago online o a través de las bocas de cobro habituales.

De esta manera, la digitalización no solo contribuye a reducir el uso de papel, sino que también simplifica procesos, facilita el acceso a la información y optimiza recursos.

El desafío: avanzar con todos los usuarios

Actualmente, alrededor de 7.000 usuarios aún permanecen fuera del esquema de despapelización. En su mayoría se trata de pobladores rurales, por lo que el EPEN contempla las particularidades de cada caso y trabaja hacia 2027 en alternativas que permitan garantizar el acceso a la información y a los medios de pago.

El objetivo es continuar ampliando el alcance de la despapelización sin perder accesibilidad, acompañando especialmente a aquellos usuarios que tienen mayores dificultades para acceder a herramientas digitales.