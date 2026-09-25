​Avanza el proceso licitatorio para modernizar la planta de efluentes de Chapelco ​

La puesta en valor de la obra demandará una inversión de 600 millones de pesos y forma parte de las acciones tendientes a mejorar la infraestructura vinculada al saneamiento y fortalecer el cuidado de los recursos hídricos.

La Provincia dio un nuevo paso en el proceso de modernización de la Planta de Tratamiento de Efluentes Cloacales N°2 de San Martín de los Andes. Siete empresas presentaron ofertas a través de la plataforma Codineu y ahora comenzará la etapa de evaluación. El proyecto prevé mejoras destinadas a optimizar el tratamiento de los líquidos cloacales y fortalecer el cuidado ambiental en un entorno de alta montaña.

El proyecto contempla una inversión estimada en 600 millones de pesos y forma parte de las acciones que impulsa el gobierno provincial, a través del Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS), para mejorar la infraestructura vinculada al saneamiento y fortalecer el cuidado de los recursos hídricos.

El procedimiento se encuentra todavía en sus primeras etapas. Luego de la convocatoria y presentación de ofertas, comenzará ahora el análisis técnico, administrativo y económico correspondiente. Una vez cumplidas estas instancias y las restantes etapas previstas en el procedimiento, se avanzará a una eventual adjudicación y posterior ejecución de los trabajos.

La intervención proyectada apunta a mejorar las condiciones operativas de una planta ubicada en un ambiente de alta montaña y sometida a importantes variaciones estacionales en los volúmenes de efluentes que recibe.

El tratamiento adecuado de esos líquidos constituye una herramienta central para preservar la calidad del agua. En un entorno como Chapelco, de alto valor natural, paisajístico y turístico, mejorar la capacidad del sistema permitirá fortalecer la protección de los ecosistemas y cursos de agua de la región.

Siete ofertas y una nueva etapa del proceso

La convocatoria se instrumentó a través de Codineu, la plataforma digital utilizada por la Provincia para gestionar contrataciones públicas y facilitar la trazabilidad de las distintas instancias administrativas.

El sistema permite realizar digitalmente las presentaciones y facilita la participación de empresas sin necesidad de efectuar trámites presenciales, ampliando las posibilidades de concurrencia de oferentes.

En esta convocatoria se presentaron siete empresas. Concluida esa instancia, el procedimiento ingresará ahora en la etapa de evaluación de la documentación y de las propuestas recibidas.

La comisión correspondiente deberá realizar el análisis previsto y el proceso continuará por las restantes instancias administrativas establecidas. La presentación de ofertas no implica adjudicación ni determina todavía cuál será la empresa que eventualmente tendrá a su cargo los trabajos.

Un diagnóstico en territorio

El proyecto surge de un relevamiento técnico realizado por la gerencia general de Servicio del Interior del EPAS, que recorrió las instalaciones junto con personal de la Gerencia de Saneamiento y Redes de la Cooperativa local para evaluar el estado edilicio y las necesidades operativas del sistema.

El diagnóstico identificó entre los principales desafíos la fuerte variación del caudal y de la carga que recibe la planta a lo largo del año. Durante la temporada invernal, el movimiento turístico del centro de esquí incrementa considerablemente los volúmenes a tratar, mientras que durante otros períodos la demanda disminuye.

A estas variaciones se suman las condiciones propias de la alta montaña, con nevadas, acumulación de hielo, ciclos de congelamiento y deshielo que afectaron parte de las estructuras de hormigón.

Las intervenciones contempladas en el proyecto buscarán atender estas condiciones y mejorar la capacidad de respuesta del sistema, especialmente durante los períodos de mayor demanda.

Una mirada integral sobre el agua y el ambiente

El proyecto forma parte del trabajo articulado entre el ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, la secretaría de Ambiente, Recursos Hídricos y el EPAS, orientado a integrar la prestación de los servicios de saneamiento con la protección de los recursos naturales.

En San Martín de los Andes, esa relación adquiere una relevancia particular por tratarse de uno de los principales destinos turísticos de la provincia y por la sensibilidad ambiental del entorno en el que se encuentra emplazada la planta.

La modernización proyectada permitiría mejorar el funcionamiento del sistema de tratamiento y acompañar el crecimiento de la actividad turística con infraestructura adecuada, bajo una premisa que atraviesa la política provincial: el desarrollo de los destinos debe avanzar junto con el cuidado de los recursos naturales que los distinguen.