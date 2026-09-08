​Sigue la investigación por robos violentos en Plottier: secuestraron municiones y droga ​

Como parte de la investigación que comenzó semanas atrás. La Policía también secuestró un automóvil Peugeot 206, teléfonos celulares. Una persona quedó demorada.

La Policía realizó dos nuevos allanamientos vinculados con la investigación por una serie de robos bajo la modalidad “entradera” ocurridos a fines de julio en Plottier.

Como resultado de los procedimientos se secuestró un automóvil Peugeot 206, teléfonos celulares, un equipo DVR y 15 cartuchos de calibres 32 y 38. Además, se hallaron 654 gramos de cannabis sativa.

Los procedimientos fueron realizados durante las primeras horas de este lunes por efectivos de la División Robos y Hurtos, dependiente de la Dirección de Delitos, como parte de una investigación coordinada con la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos.

La investigación se desarrolló a partir de dos hechos ocurridos los días 29 y 30 de julio en Plottier que tuvieron como característica común el ingreso de grupos de personas a viviendas durante la madrugada, mientras sus ocupantes se encontraban en el interior.

Los presuntos autores seleccionaban viviendas ubicadas en sectores descampados y repetían un patrón de actuación. En uno de los episodios, ocurrido en una vivienda de calle Belisle, tres personas ingresaron violentamente y portaban armas de fuego. En otro hecho, registrado en el sector de chacras, entre cinco y seis hombres ingresaron durante la madrugada, intimidaron a una familia y sustrajeron dinero y elementos tecnológicos.

La investigación permitió identificar a presuntos integrantes del grupo y avanzar sobre los vehículos que habrían utilizado para desplazarse durante los hechos.

El pasado 1 de septiembre se habían concretado cinco allanamientos en distintos domicilios de la ciudad de Neuquén. En aquella oportunidad fueron secuestrados más de dos kilos de cannabis sativa, teléfonos celulares, cascos de motocicleta, equipos de comunicación utilizados presuntamente como inhibidores de alarmas y una PlayStation 4, entre otros elementos de interés para la causa. También había sido demorada una persona.

Con la continuidad de la investigación personal de Robos y Hurtos lograron ubicar el automóvil que habría sido utilizado. Con esa información, la Unidad Fiscal interviniente solicitó nuevas órdenes de allanamiento, que fueron ejecutadas este lunes.

En los procedimientos ahora se secuestró un Peugeot 206 azul, además de teléfonos celulares y un DVR, elementos que serán analizados en el marco de la investigación. También fueron incautados 15 cartuchos de calibres 32 y 38.

Además en uno de los domicilios se encontraron 654 gramos de cannabis sativa. En tanto, una persona vinculada a la investigación fue demorada y quedó a disposición de la Justicia.