​“Neuquén es uno de los faros más importantes de atracción de inversiones de la Argentina” ​

Así lo aseguró el gobernador Rolando Figueroa al término de una serie de encuentros en Washington y Houston, donde Neuquén expuso su exponencial desarrollo en materia hidrocarburífera, profundizó la búsqueda de inversiones para mejorar la infraestructura existente y potenciar las oportunidades energéticas y productivas de la provincia.

El gobernador Rolando Figueroa mantuvo la semana pasada una nutrida agenda de alto nivel en Washington y Houston, con la participación de autoridades del Departamento de Estado norteamericano, operadoras líderes mundiales, funcionarios nacionales y provinciales y empresarios del sector energético y de servicios.

El mandatario afirmó que Neuquén exhibe los mejores indicadores económicos del país y que, al mismo tiempo, construye las condiciones para dar un nuevo salto productivo, siendo “uno de los faros más importantes de atracción de inversiones de la Argentina”. En este sentido, destacó que la estrategia provincial apunta no solo a acelerar el desarrollo de Vaca Muerta, sino también a sentar las bases para la diversificación económica y la construcción del “post Vaca Muerta”.

La gira comenzó en Washington, donde el mandatario se reunió con organismos gubernamentales, inversores y empresas del sector de los hidrocarburos y mantuvo una intensa agenda de encuentros de alto nivel, organizados por la Embajada Argentina en Estados Unidos. Estuvo acompañado por el secretario de Coordinación de Energía y Minería de la Nación, Daniel González y el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín.

Entre las actividades, mantuvo un encuentro con el subsecretario para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado norteamericano, Juan Pablo Segura. También estuvo reunido con Harold Hamm, fundador y presidente de Continental Resources, una de las compañías líderes del no convencional en Estados Unidos que ya realiza inversiones en la Cuenca Neuquina.

Ante inversores en el evento organizado por el IAPG en Houston, Figueroa destacó la seguridad jurídica, la transparencia y la previsibilidad como políticas de Estado de la provincia, y remarcó que estos factores generan confianza y permiten atraer nuevos actores al desarrollo de Vaca Muerta. Además, anticipó una segunda ronda de licitaciones de áreas hidrocarburíferas luego de las propuestas recibidas en la primera etapa del Plan Exploratorio Neuquén que lleva adelante Gas y Petróleo del Neuquén.

El martes protagonizó encuentros con referentes de organismos de financiamiento internacional como el BID y el Banco Mundial, a efectos de avanzar en una agenda común que permita continuar explorando alternativas de financiamiento destinadas a obras viales, habitacionales y de transporte que acompañen la expansión de la industria del gas y el petróleo y, a su vez, sirvan de base para la diversificación económica de la provincia.

Durante el encuentro con representantes del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, Figueroa estuvo acompañado por el intendente de Neuquén, Mariano Gaido, y coordinó una agenda de trabajo vinculada con la futura visita a la provincia de la vicepresidenta de la entidad, Susana Cordeiro Guerra. El recorrido por Vaca Muerta está previsto para el 17 y 18 de septiembre, junto con YPF, con el objetivo de continuar explorando alternativas de financiamiento para infraestructura vial, viviendas y transporte.

En esta instancia, la Provincia también presentó proyectos orientados a incentivar el turismo regional y explorar la posibilidad de atraer capitales que alienten inversiones en infraestructura, conectividad y servicios que potencien los destinos regionales, así como el desarrollo de otros sectores productivos y comerciales.

También mantuvo un encuentro con Sergio Lew, director general de Industrias de BID Invest, con Tomas Serebrisky, gerente de Infraestructura, y con Viviana Hart, de BID Argentina, con quienes abordó la continuidad del programa destinado a la construcción de obras que faciliten el acceso a servicios esenciales y la integración territorial. En este sentido, se puso de relieve el alcance de las obras en materia de infraestructura turística y de gestión del agua que desarrolla la provincia con el respaldo crediticio del organismo.

Por la noche, participó del evento organizado por Atlantic Council, que presentó a la Argentina como una oportunidad histórica y un caso clave de inversión en energía y minería. Allí expuso sobre el potencial de Vaca Muerta y la capacidad que tiene Neuquén para exportar al mundo.

La gira continuó en Houston (Texas), donde Figueroa participó como expositor de cierre en la quinta edición de “Shale in Argentina: Unleashing Vaca Muerta to the World”, una jornada organizada por el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG) para analizar los desafíos de competitividad, infraestructura y exportación del yacimiento. El encuentro reunió a autoridades nacionales y provinciales, representantes de las principales operadoras, empresas de servicios y referentes de toda la cadena de valor energética.

La jornada abordó la proyección del shale argentino y las posibilidades de potenciar su competitividad en los mercados internacionales, con paneles dedicados al desarrollo de Vaca Muerta, servicios, GNL, infraestructura y el impacto territorial de la expansión de la actividad.

En este sentido, la agenda también incorporó un panel de intendentes neuquinos: Mariano Gaido, de Neuquén; y Claudio Larraza, de Plaza Huincul, quienes compartieron su mirada sobre el impacto territorial del crecimiento de Vaca Muerta.