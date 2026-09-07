​Chos Malal será sede de una charla abierta sobre ciberseguridad ​

La actividad se realizará este miércoes en el Cine de la localidad y estará abierta a toda la comunidad.

El ministerio de Seguridad realizará este miércoles 9 de septiembre una charla abierta sobre ciberseguridad en Chos Malal, con el objetivo de brindar herramientas para prevenir riesgos y delitos en el entorno digital. Debido a la importancia de este tema, se invita a vecinos y vecinas del lugar y de localidades cercanas a participar de la actividad.

La charla será a partir de las 10 en el Cine de Chos Malal. Durante el encuentro se abordarán situaciones cotidianas vinculadas con el uso de Internet, redes sociales, dispositivos electrónicos y distintas modalidades de estafas y delitos digitales.

La propuesta busca generar conciencia sobre la importancia de adoptar hábitos seguros al utilizar la tecnología y brindar información que permita identificar situaciones de riesgo antes de que se conviertan en un problema.

En este sentido, el director de Tecnologías Aplicadas a la Seguridad, Daniel Domene, destacó la importancia de acercar estos conocimientos a las distintas localidades de la provincia: “La ciberseguridad ya forma parte de nuestra vida cotidiana. Utilizamos el teléfono para comunicarnos, hacer operaciones bancarias, comprar, estudiar y trabajar, y en cada una de esas actividades existen riesgos que debemos conocer para poder prevenirlos”.

Domene señaló que la prevención y la información son herramientas fundamentales frente a los delitos que se cometen en el ámbito digital. “No se trata de tener miedo a la tecnología, sino de aprender a utilizarla de manera segura, reconocer señales de alerta y saber cómo actuar ante una situación sospechosa”, explicó.

Además, remarcó que este tipo de encuentros permiten generar espacios de consulta y diálogo con la comunidad. “Queremos que los vecinos puedan hacer preguntas, plantear sus dudas y llevarse herramientas concretas para proteger sus datos, sus cuentas y también a sus familias”, sostuvo.