​Secuestraron drogas y detuvieron a seis personas en San Patricio del Chañar ​

La policía desbarató una organización dedicada a la venta de estupefacientes. Se realizaron nueve allanamientos, incautaron un kilo de distintas drogas, vehículos y más de un millón de pesos.

Una investigación iniciada a partir de denuncias anónimas en la aplicación “Neuquén te Cuida” y en la plataforma de la fiscalía de Neuquén permitió desbaratar una organización criminal dedicada a la venta de drogas en San Patricio del Chañar, a la que se le secuestraron 850 gramos de cocaína y 200 gramos de marihuana. La banda operaba mediante bocas de expendio fijas y entregas a domicilio.

Las tareas de observación y vigilancia fueron realizadas por la división de Antinarcóticos Vaca Muerta, se extendieron por 20 días y permitieron confirmar los movimientos vinculados a la comercialización de estupefacientes. Durante las tareas de investigación se identificó a los principales involucrados y se detectó una conexión con una vivienda en la localidad de Campo Grande, en la provincia de Río Negro.

Con el avance de las diligencias, la justicia autorizó la ejecución de los operativos de manera simultánea. En total, se allanaron ocho inmuebles en San Patricio del Chañar y uno en la localidad rionegrina, para lo cual se coordinó un trabajo conjunto con la policía de esa provincia.

Al iniciarse los procedimientos, el principal sospechoso intentó darse a la fuga por el casco urbano, pero fue advertido por representantes de la fiscalía que supervisaban el procedimiento. Tras una persecución, los efectivos policiales lograron aprehenderlo junto a dos cómplices cuando intentaban refugiarse en otra casa. Ante la flagrancia, la justicia ordenó un allanamiento de urgencia en ese domicilio, donde se halló droga compactada.

Como saldo final del operativo, seis hombres fueron detenidos e imputados por infracción a la ley de estupefacientes.

En cuanto a los secuestros, además de las sustancias, valuadas en 38 millones de pesos, se incautaron: 1.302.300 pesos en efectivo, ocho balanzas, un arma de compresión, municiones, 22 teléfonos celulares, cámaras de seguridad, tres vehículos y dos motocicletas. También se procedió a la clausura de una de las viviendas.

El dispositivo contó con el despliegue de casi 80 efectivos, involucrando a diversas áreas de antinarcóticos y personal de metropolitana.