​Refuerzan la lucha contra el microtráfico con cinco allanamientos en Villa La Angostura ​

El operativo permitió secuestrar cocaína, cannabis, balanzas de precisión, dinero y vehículos. La causa se originó a partir de información que alertaba sobre la comercialización que afectaría a jóvenes de la localidad.

La preocupación de las familias por el posible avance de la venta de drogas y sus consecuencias en los jóvenes llegó a la Justicia y dio origen a una investigación que culminó con cinco allanamientos en Villa La Angostura. El operativo, realizado el sábado 10 de octubre, permitió secuestrar estupefacientes y elementos vinculados con su presunta comercialización, además de disponer la demora de siete personas.

La investigación comenzó a partir de información aportada a la Fiscalía Única de San Martín de los Andes, a cargo del fiscal Gastón Ávila, tras las denuncias que reflejaban el temor de un grupo de madres de la localidad. Ante la sospecha de que la venta de sustancias podía estar afectando a la población joven, la División Antinarcóticos Lagos del Sur inició las tareas investigativas, que se extendieron durante tres meses y permitieron identificar a los presuntos integrantes de una organización.

De acuerdo con la investigación, un hombre de 27 años y su pareja, de 25, serían los principales responsables de la distribución de las sustancias. Según las actuaciones, el grupo habría funcionado mediante un círculo reducido de personas para evitar que se conocieran sus actividades. Los procedimientos se desarrollaron desde la mañana hasta las últimas horas de la tarde y culminaron con el secuestro de casi 20 gramos de clorhidrato de cocaína, dosis fraccionadas listas para la venta, cannabis, balanzas de precisión, teléfonos celulares, dinero en pesos argentinos, chilenos y dólares.

Además, los efectivos secuestraron dos automóviles y una motocicleta de 110 centímetros cúbicos, junto con bolsas y recortes utilizados presuntamente para el fraccionamiento de las sustancias. A partir de los elementos reunidos, la Fiscalía dispuso la demora de siete personas y el inicio de las actuaciones correspondientes con la causa judicial.

El operativo estuvo a cargo de las divisiones Antinarcóticos Lagos del Sur, El Pehuén, Altos del Neuquén y La Comarca, con la colaboración de efectivos de la Comisaría 28 de Villa La Angostura. El procedimiento se inscribe en las acciones de prevención e investigación del microtráfico que desarrolla la Policía provincial y pone en valor la participación de la comunidad mediante denuncias anónimas. Frente a hechos que generan preocupación en los barrios, la información de los vecinos constituye una herramienta importante para orientar el trabajo de las autoridades y fortalecer la prevención.