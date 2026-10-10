​EPAS invierte en nuevas bombas para mejorar el saneamiento en Neuquén ​

Se trata de 22 nuevas electrobombas para las estaciones elevadoras, kits de reparación y equipos de monitoreo que se suman al sistema que opera las 24 horas, los 365 días del año. La inversión apunta a la previsión: contar con equipos de reserva para que el servicio no se detenga ante una falla.

El Gobierno provincial, a través del Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS), adquirió equipamiento electromecánico trascendental para las estaciones elevadoras de líquidos cloacales de la ciudad de Neuquén, con una inversión de 460.429.838,45 pesos.

La inversión responde a un criterio de previsión. El sistema cloacal no se detiene nunca: funciona todo el día, todos los días. Contar con bombas de reserva y repuestos en stock permite reemplazar un equipo en horas, sin esperar procesos de compra, y evitar desbordes en la vía pública.

La compra incluye: 3 bombas para pozo seco de 22 kW, destinadas a las estaciones de mayor caudal; 19 bombas sumergibles para pozo húmedo de 13,5 kW, 5,9 kW y 3,1 kW, para estaciones de distinta capacidad; 4 kits de reparación con sellos, rodamientos y juntas para equipos en servicio y 10 relés de monitoreo MiniCAS II, que detectan en forma temprana fallas de sellado y temperatura en las bombas.

Durante la recorrida, Hipólito Salvatori, secretario de Ambiente y Recursos Naturales, manifestó: “En esta gestión estamos poniendo en valor al organismo y buscamos que cada vez sea más eficiente, administrando bien los recursos y brindando buenos servicios. En el marco de esta licitación se compraron 22 bombas para el sistema de saneamiento de la capital, un servicio muy estresado que opera las 24 horas, por eso es fundamental estas bombas para evitar inconvenientes ante cualquier contingencia”.

Sobre el sistema

La ciudad de Neuquén cuenta con 35 estaciones elevadoras cloacales. Su función es impulsar los efluentes desde las zonas bajas hacia sectores más altos o hacia las plantas de tratamiento, donde la topografía impide el escurrimiento por gravedad.

Si una bomba falla y no hay reemplazo, los líquidos se acumulan y pueden desbordar en calles y viviendas, con riesgo sanitario y ambiental. Por eso el mantenimiento preventivo y la disponibilidad de equipos son clave para proteger la salud pública.

Actualmente el EPAS realiza tareas de mantenimiento en la estación elevadora Leguizamón, que recibe los efluentes de unos 40.000 habitantes de los barrios Altos del Limay y Río Grande.

Obras en la planta Tronador y en los colectores cloacales

Esta acción forma parte de un plan integral de mantenimiento de la infraestructura que está llevando adelante esta gestión de gobierno en toda la provincia y en la Capital en particular.

En la planta Tronador, la más grande de la Patagonia, avanza el reacondicionamiento con una inversión provincial de 7.500 millones de pesos. La planta trata los efluentes de alrededor del 90% de la ciudad y recibe unos 4.000 metros cúbicos por hora. Las obras incluyen rejas automáticas, la modernización del pozo de bombeo y de los sedimentadores, y la actualización del sistema de control SCADA.

En paralelo, el EPAS licitó el proyecto ejecutivo para la ampliación de la planta, pensada para acompañar el crecimiento de la ciudad en las próximas dos décadas.

En materia de colectores, desde mayo de 2026 funciona el nuevo colector de calle Copahue. La obra sumó 245 metros de cañería de PRFV de 1.500 milímetros en paralelo a la existente, duplicó la capacidad de transporte hacia Tronador y beneficia a unos 150.000 vecinos.