​Detectaron 21 conductores alcoholizados en un control sobre la Ruta Provincial 7 ​

Con motivo del fin de semana largo, el gobierno provincial despliega un intenso operativo vial. Este domingo por la mañana en la ruta 7 a la altura del ex peaje se identificaron 147 personas, 120 vehículos, y se labraron 26 actas contravencionales.

El Gobierno provincial a través de la secretaría de Emergencia y Gestión de Riesgos, puso en marcha controles y asistencia en corredores estratégicos con operativos en distintos puntos de circulación de la provincia. De acuerdo a los datos aportados por el plan “Ruta Segura”, este domingo 11 de octubre, entre las 5 y las 8, sobre la Ruta Provincial 7, en el ex peaje, se identificaron 120 vehículos y 147 personas. Además, se labraron 26 actas contravencionales, se retuvieron 21 licencias de conducir por alcoholemia positiva, con un registro máximo de 1,96 gramos de alcohol por litro de sangre.

Según se indicó desde el organismo provincial, se trata de “una grave situación”, la que se detectó en la ruta 7 en un breve lapso de tres horas, con altas cifras de alcoholemias, actas contravencionales y licencias retenidas. Por este motivo, se reforzó el lema de que “el alcohol y la conducción no son compatibles”.

El operativo forma parte de las acciones que impulsa el Gobierno provincial para prevenir siniestros viales y brindar asistencia a quienes transitan por las rutas. El dispositivo Ruta Segura apunta a reforzar los controles y la presencia de equipos en distintos corredores provinciales, teniendo en cuenta tanto el incremento del tránsito como las condiciones meteorológicas adversas registradas en los últimos días.

Los sectores de control son la Ruta Nacional 237: entre Picún Leufú y Piedra del Águila, en el sector de la recta de Bajada Colorada y en la intersección con la Ruta Provincial 65, acceso a Villa Traful; la Ruta Nacional 22: en la ciudad de Cutral Co, donde la Secretaría de Emergencia cuenta con una base del Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén y la Ruta Provincial 51 y corredor petrolero: con recorridos por el sector de Mari Menuco y presencia en los corredores de las rutas provinciales 7, 8 y 67.

El dispositivo cuenta con la participación de la dirección provincial de Seguridad Vial, las divisiones de Tránsito de Villa Obrera y Neuquén, la Comisaría Quinta y personal de Inspección Municipal. El trabajo articulado entre los distintos organismos permite fortalecer la presencia en los corredores estratégicos, detectar conductas de riesgo y promover una circulación más segura para toda la comunidad.

Ante las precipitaciones y el estado de algunas calzadas, las autoridades recomiendan evitar los viajes nocturnos, consultar el estado actualizado de las rutas antes de salir y respetar las indicaciones del personal de seguridad. También recuerdan la importancia de no conducir después de consumir alcohol, adecuar la velocidad a las condiciones del camino y no intentar atravesar tramos señalizados como intransitables. La prevención y la responsabilidad al volante son claves para cuidar la vida propia y la de los demás.