​La Provincia avanzó con productores y apoderados en la actualización de la normativa minera ​

Durante una reunión realizada en el Museo Olsacher de Zapala se analizaron distintos aspectos del proyecto de actualización del Código de Procedimientos Mineros. La jornada permitió comparar la propuesta con la legislación vigente y recoger aportes de quienes desarrollan la actividad.

El Gobierno de la Provincia del Neuquén realizó este jueves una reunión de trabajo con productores y apoderados mineros para continuar analizando el proyecto de actualización del Código de Procedimientos Mineros.

El encuentro formó parte del proceso de revisión y construcción participativa de una nueva normativa destinada a modernizar los procedimientos administrativos, mejorar los tiempos de tramitación y brindar mayor claridad a quienes desarrollan la actividad en la provincia.

La ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, Leticia Esteves explicó que “el ordenamiento del estado también alcanza la normativa que nos regula en nuestro funcionamiento. Neuquén necesita dejar atrás una normativa pensada hace más de cinco décadas y contar con una herramienta moderna, clara y adecuada a los desafíos actuales”.

Agregó que “esta reforma normativa no se construyó desde un escritorio. Escuchamos al sector, incorporamos sus aportes y volvimos a encontrarnos para explicar con claridad el alcance del proyecto que hoy debate la Legislatura”.

En este sentido, aseguró que “queremos una minería que genere trabajo y oportunidades para los neuquinos, con seguridad jurídica, controles eficientes y un compromiso irrenunciable con el cuidado del ambiente. Por eso, también vamos a realizar el mismo proceso de actualización de la norma ambiental”.

La actividad se desarrolló en el Museo Provincial de Ciencias Naturales “Prof. Dr. Juan A. Olsacher” de Zapala y contó con la participación del secretario de Ambiente y Recursos Naturales, Hipólito Salvatori; el director provincial de Minería, Carlos Portilla; asesores legales del organismo y representantes de la actividad minera.

Durante la jornada, el doctor Elías Salazar realizó una exposición comparativa entre el proyecto en elaboración y la Ley provincial 902/75, que actualmente regula los procedimientos mineros en Neuquén. La reunión permitió abordar aspectos vinculados con el funcionamiento cotidiano de la actividad y con los procedimientos que deben realizar productores, titulares de derechos y apoderados ante la autoridad minera provincial.

Uno de los puntos centrales fue el régimen de plazos para la caducidad de los derechos de propiedad minera. Se analizaron las condiciones previstas en la normativa vigente y las modificaciones contempladas en el proyecto, con el objetivo de establecer procedimientos más claros y previsibles.

También se trabajó sobre la relación entre la actividad minera y la hidrocarburífera, particularmente en aquellos sectores donde existe superposición territorial entre concesiones, permisos, servidumbres e instalaciones. Al respecto, se analizaron criterios vinculados con la superficie efectivamente ocupada por cada actividad y la necesidad de mejorar la coordinación entre los organismos competentes para compatibilizar los distintos usos del territorio.

Otro de los temas tratados fue el mejoramiento de los plazos administrativos. Los participantes evaluaron alternativas para agilizar las tramitaciones y fortalecer el trabajo interinstitucional, sin dejar de cumplir con los controles legales, técnicos y ambientales correspondientes.

La agenda incluyó además el análisis de las dimensiones previstas para las canteras y su adecuación a las características de los proyectos productivos y de las zonas donde se desarrolla la actividad.

Una normativa actualizada y participativa

El proyecto busca reemplazar la Ley provincial 902/75 por un cuerpo normativo actualizado que reúna y ordene los aspectos procedimentales, institucionales, técnicos y ambientales relacionados con la actividad minera.

La reunión realizada en Zapala dio continuidad a las instancias de participación iniciadas junto con productores, apoderados y representantes del sector. Los aportes recogidos serán considerados durante el proceso de revisión del proyecto antes de avanzar con su texto definitivo.

La dirección provincial de Minería, dependiente de la secretaría de Ambiente y Recursos Naturales del ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, tiene a su cargo las tareas de promoción, administración, fiscalización y control de la actividad minera en Neuquén.