​¿Qué tecnología incorporó Neuquén para combatir el tráfico de drogas? ​

El Poder Judicial inauguró un laboratorio equipado para identificar, cuantificar y confirmar sustancias secuestradas en allanamientos. La tecnología permitirá generar pericias con respaldo científico y mayor celeridad, y así sostener acusaciones por delitos de tráfico de drogas.

En la provincia del Neuquén se puso en funcionamiento el martes pasado un laboratorio de toxicología que incorpora equipamiento de alta tecnología para fortalecer las investigaciones vinculadas con el tráfico de drogas. La nueva capacidad permitirá realizar análisis que aportan evidencia científica a las causas penales, con mayor rapidez y bajo estándares internacionales.

La inauguración se inscribe en la política provincial de combate contra las drogas que comenzó a tomar una nueva dimensión en 2024, cuando la Legislatura adhirió -a partir de una iniciativa del gobernador Rolando Figueroa, articulada con el Poder Judicial- al artículo 34 de la Ley Nacional 23.737. Esa decisión habilitó a la justicia neuquina a investigar y juzgar delitos de tráfico de drogas, como la tenencia de estupefacientes en pequeñas cantidades destinadas a su entrega, distribución y comercialización.

La referente de la política de microtráfico del Poder Judicial, Carla Pandolfi, destacó que el laboratorio permite darle a esa decisión institucional un correlato técnico y científico. “Este espacio va a fortalecer de manera concreta y con base científica la respuesta de nuestra provincia frente a uno de los fenómenos delictivos más complejos de nuestros tiempos, que afecta profundamente a la sociedad de manera transversal, como son los delitos con drogas”, señaló.

El equipamiento adquirido permite reproducir el flujo de trabajo estándar de la toxicología forense: cribado inicial, cuantificación y confirmación específica. El primer instrumento es un espectrómetro infrarrojo por transformada de Fourier (FTIR), que funciona como herramienta de screening sobre el material secuestrado durante los allanamientos. Permite una identificación cualitativa rápida y confiable y brinda a las fiscalías un primer respaldo técnico sobre la sustancia incautada.

El laboratorio del Poder Judicial cuenta además con un cromatógrafo de gases acoplado a detector de ionización de llama (GC-FID), destinado a cuantificar solventes y alcoholes que pueden utilizarse como cortes o adulterantes, además de realizar determinadas pericias toxicológicas sobre personas.

La pieza central del nuevo equipamiento es un cromatógrafo de gases acoplado a un espectrómetro de masas. Se trata del instrumento de confirmación específica, capaz de identificar sustancias como cannabis, clorhidrato de cocaína, ketamina, éxtasis y otras drogas sintéticas, y determinar sus concentraciones.

Esta capacidad adquiere especial importancia en las investigaciones por drogas. La identificación y cuantificación precisa de una sustancia aporta elementos científicos para establecer las circunstancias de cada caso y permite sustentar técnicamente las acusaciones durante el proceso judicial. “Esta capacidad instrumental es lo que permite que cada allanamiento, cada secuestro de sustancias, cada detención se traduzca en una pericia técnicamente sólida”, explicó Pandolfi.

El laboratorio, además, cuenta con bibliotecas de sustancias que se actualizan a medida que aparecen nuevos compuestos, precursores químicos y drogas sintéticas. Esto permite adaptar los equipos a la evolución del fenómeno criminal y prolongar su utilidad.

El próximo objetivo es incorporar un cromatógrafo líquido, que ampliará la capacidad de análisis hacia compuestos no volátiles y termolábiles y permitirá detectar metabolitos en muestras biológicas en concentraciones mínimas. También se proyecta avanzar en inteligencia forense, diseñar un sistema provincial de alerta temprana y profundizar la capacitación de los equipos profesionales.

Este laboratorio provincial de toxicología forense, equipado para identificar, cuantificar y confirmar drogas con respaldo científico fortalecerá la investigación, la calidad de las pericias y la respuesta judicial ante la sociedad.