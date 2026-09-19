​Neuquén participó del III Consejo de Seguridad Interior ​

El Gobierno de la Provincia presentó el trabajo que se realiza en la lucha contra el microtráfico, la capacitación policial y la incorporación de tecnología de última generación.

Neuquén estuvo presente en el III Consejo de Seguridad Interior que se realizó en San Juan y que reunió a ministros de la materia de todo el país para fortalecer la articulación federal y avanzar en políticas conjuntas.

Durante la jornada, el titular de la cartera, Matías Nicolini, expuso el trabajo que se lleva adelante en la provincia en la lucha contra el microtráfico, con especial énfasis en las políticas implementadas a partir de la desfederalización del narcomenudeo y el fortalecimiento de las capacidades operativas y de investigación de la Policía del Neuquén.

Asimismo, compartió los avances en materia de capacitación y profesionalización de la fuerza, junto con la reciente implementación de las Taser 10, tecnología de última generación que posiciona a Neuquén como la única provincia del país que cuenta con este equipamiento. La incorporación de estas herramientas forma parte de una política de modernización destinada a brindar mayores recursos y alternativas de intervención al personal policial.

En su exposición, el ministro también presentó estadísticas vinculadas a la gestión de seguridad provincial y compartió información sobre las próximas actividades impulsadas desde el Ministerio, entre ellas el Primer Congreso de Abordaje Integral del Suicidio, que se realizará los días 28 y 29 de septiembre en el auditorio de Casa de Gobierno, destinado a las fuerzas de seguridad.

El encuentro permitió intercambiar experiencias entre las distintas jurisdicciones y fortalecer el trabajo conjunto en materia de prevención, investigación, capacitación y modernización de las fuerzas de seguridad.

En el encuentro también participaron el jefe de la Policía del Neuquén, Tomás Díaz Pérez, y el coordinador Ezequiel Bordieu. La actividad fue presidida por la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva.

Visita del Papa León XIV

Como parte de la agenda desarrollada durante la jornada en San Juan, Nicolini suscribió un Acta Compromiso de Cooperación Institucional con el Ministerio de Seguridad de la Nación, con motivo de la visita de Su Santidad el Papa León XIV a la República Argentina, prevista del 8 al 11 de noviembre de 2026.

El acuerdo contempla la colaboración entre las provincias y la Nación en materia de seguridad vial, asistencia sanitaria, atención de emergencias, logística, comunicaciones y coordinación operativa, entre otros ejes, para acompañar el desplazamiento de fieles y peregrinos.