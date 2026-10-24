​Provincia licita la ampliación del colector pluvioaluvional de Neuquén capital ​

La obra cuenta con un presupuesto oficial de más de 24.000 millones de pesos y un plazo de ejecución de 900 días corridos. La recepción de ofertas será hasta el 17 de noviembre, fecha en la que se realizará la apertura de los sobres.

El Gobierno de la Provincia del Neuquén, a través de la subsecretaría de Recursos Hídricos, convocó a la Licitación Pública N° 02/2026 para ejecutar la obra “Colector Pluvioaluvional del Oeste – Ciudad de Neuquén”, una intervención destinada a mejorar la capacidad del sistema de drenaje y el escurrimiento de las aguas superficiales en el sector oeste de la capital provincial.

La obra responde a la necesidad de fortalecer la infraestructura existente frente a las tormentas intensas que se registran sobre las cuencas aluvionales del oeste de la ciudad. Durante estos episodios, los aportes de agua convergen en el colector, incrementan significativamente su caudal y requieren instalaciones adecuadas para garantizar su conducción y descarga.

Los trabajos comprenden la ejecución de los tramos V, IV y III del Colector Pluvioaluvional del Oeste, la construcción de una obra de control y derivación hacia el Canal Solalique y la intervención en un tramo del arroyo Durán, entre la desembocadura del colector y la calle Solalique.

El objetivo es ampliar y adecuar el sistema mediante obras de control, conducción y descarga, además de compatibilizar los caudales derivados al arroyo Durán con las condiciones de diseño previstas para el proyecto de Reactivación, Sistematización y Saneamiento del Arroyo Durán (RESySAD), actualmente en ejecución.

El presupuesto oficial asciende a 24.158.277.711 pesos, calculado a valores de mayo de 2026, y el plazo establecido para la ejecución de los trabajos es de 900 días corridos. La convocatoria fue autorizada por el gobernador Rolando Figueroa mediante el decreto correspondiente, refrendado por la ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, Leticia Esteves, como parte de las acciones orientadas a fortalecer la planificación y ejecución de obras preventivas para mejorar la seguridad y la calidad de vida de la población.

La documentación técnica y administrativa para el llamado fue elaborada por la dirección provincial de Planificación, Proyecto y Obras, dependiente de la subsecretaría de Recursos Hídricos. En el marco del procedimiento licitatorio, las empresas interesadas deberán participar de una visita técnica obligatoria el 3 de noviembre de 2026, a las 10, en la intersección de las calles Crouzeilles y Zeballos, frente a la Comisaría N° 12 de la ciudad de Neuquén.

La recepción de ofertas se realizará hasta las 10 del 17 de noviembre de 2026 en la subsecretaría de Recursos Hídricos, ubicada en Teniente Navío Eliana Krawczyk N° 485, Isla 132, Neuquén capital. La apertura de las propuestas tendrá lugar ese mismo día, a las 11, en la secretaría de Ambiente y Recursos Naturales, situada en Antártida Argentina N° 1245, edificio 2, segundo piso, de la ciudad de Neuquén. El pliego de Bases y Condiciones podrá descargarse gratuitamente en www.hidricosneuquen.gob.ar/publicaciones

Para realizar consultas, las empresas interesadas podrán comunicarse a través del correo electrónico [email protected]