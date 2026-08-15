​Presencia en territorio para acompañar a los crianceros durante el temporal ​

La Provincia sostiene un dispositivo integral que combina asistencia productiva, distribución de alimento para los animales, acompañamiento a las familias rurales y recuperación de la conectividad en las zonas más afectadas. Los equipos trabajan en territorio para anticiparse a las dificultades y fortalecer la capacidad de respuesta ante las condiciones climáticas.

Frente a las intensas nevadas registradas en distintos sectores de Neuquén, el Gobierno provincial mantiene activo un dispositivo integral de asistencia y acompañamiento a productores y crianceros, con prioridad en las zonas más afectadas.

La estrategia provincial comenzó antes de la profundización de las condiciones climáticas y se sostiene durante el temporal, con presencia territorial, prevención y asistencia productiva. En este sentido, el secretario de Producción e Industria, Diego García Rambeaud, se encuentra en el interior provincial supervisando el despliegue de los equipos y la entrega de fardos y otros insumos destinados a sostener la alimentación de los animales.

La respuesta contempla también el trabajo articulado para recuperar la conectividad en los sectores rurales donde la acumulación de nieve dificulta los accesos. Las condiciones de transitabilidad representan uno de los principales desafíos para llegar a los puestos y para garantizar que la ayuda alcance a las familias que más la necesitan.

Durante la emergencia, la Provincia implementó programas para aliviar los campos y permitir que los productores mantengan únicamente la hacienda que el campo puede sostener. En ese sentido, se fortaleció el programa de refugo, que acompaña al productor cuando realiza una venta oportuna de animales y le permite destinar esos recursos a recomponer reservas de forraje, mejorar el abastecimiento y redistribuir el agua, evitando que los animales pierdan estado o mueran en el campo. Estos aportes no reintegrables, junto con el incentivo ganadero, continuarán después de la emergencia para fortalecer la administración y previsión de los productores.

Es importante aclarar que la Provincia no tiene ninguna línea destinada a reponer animales muertos. Precisamente, todos los programas implementados están orientados a evitar esa mortandad, promoviendo un adecuado manejo de los campos y anticipándose a las dificultades. El eje es trabajar con previsión: manejar correctamente la carga animal, garantizar agua y forraje y fortalecer al productor para atravesar la emergencia sin perder su stock.

Alimento para sostener la producción

A través del Programa de Fondos Rotatorios, durante este año la secretaría de Producción e Industria ya acompañó a 700 familias rurales organizadas en 24 entidades, con una inversión superior a los 70 millones de pesos, destinada principalmente a la provisión de alimento para los animales.

Se distribuyeron 1.800 fardos de alfalfa, 900 bolsas de maíz y 4.350 bolsas de pellet. Del total de organizaciones alcanzadas, 16 pertenecen a los sectores de Alto Neuquén y El Pehuén, considerados especialmente vulnerables frente a las nevadas.

La Provincia prepara además una nueva etapa de asistencia mediante un refondeo de 400 millones de pesos, que permitirá ampliar el acompañamiento a unas 1.400 familias rurales agrupadas en 70 organizaciones. La medida busca fortalecer la capacidad de respuesta de las entidades de productores y garantizar recursos para afrontar situaciones climáticas adversas.

La estrategia contempla también la atención individual de productores que no forman parte de organizaciones o que atraviesan situaciones especialmente críticas, para que puedan acceder al acompañamiento provincial de acuerdo con sus necesidades.

Relevamiento después del temporal

Una vez finalizado el temporal, los equipos provinciales realizarán una evaluación integral del impacto de las nevadas para determinar el nivel de afectación y cuantificar las eventuales pérdidas de animales.

En este sentido, García Rambeaud instó a los productores que estén atravesando dificultades a comunicarse con la agencia o el técnico más cercano y reportar su situación. Esta información permitirá incorporar cada caso al relevamiento y definir las acciones necesarias.

De esta manera, la Provincia sostiene una política de acompañamiento que combina anticipación, asistencia y presencia en territorio, con el objetivo de proteger a las familias rurales, sostener la actividad ganadera y brindar respuestas concretas ante las dificultades que generan las condiciones climáticas en el interior neuquino.