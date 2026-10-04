​Posta Parque Norte: la importancia de contar con un punto fijo de asistencia y prevención ​

La reciente intervención de efectivos policiales para asistir a un niño de cinco años que presentaba dificultades para respirar puso de manifiesto la importancia de contar con presencia policial permanente en puntos estratégicos de la ciudad.

La Posta Policial del Parque Norte de Neuquén capital volvió a demostrar la importancia de disponer de espacios fijos, visibles y accesibles, donde los vecinos puedan recurrir no solo ante situaciones vinculadas con la seguridad, sino también frente a una emergencia que requiera una respuesta inmediata.

Durante la noche del viernes, transeúntes alertaron al personal de la División Motorizada –DEMOSE– sobre un niño de cinco años que presentaba dificultades para respirar en inmediaciones de la posta. Ante la urgencia, los efectivos se acercaron al lugar y, luego de entrevistarse con sus padres, realizaron maniobras de Heimlich, logrando que el menor volviera a respirar y estabilizara momentáneamente su estado.

De inmediato se solicitó asistencia médica del SIEN. Posteriormente, ante la decisión de la familia de trasladar al niño por sus propios medios hacia el Hospital Regional, efectivos de la Comisaría Cuarta acompañaron el recorrido para facilitar su llegada al centro asistencial.

El episodio permitió evidenciar una de las funciones centrales que cumplen estos puntos de presencia permanente: reducir los tiempos de respuesta y ofrecer a la comunidad un lugar concreto al cual acudir frente a una situación de urgencia.

La Posta Parque Norte forma parte de una política de fortalecimiento de la presencia policial territorial impulsada por el ministerio de Seguridad y la Policía del Neuquén, que contempla la instalación de puestos en sectores estratégicos para reforzar las tareas preventivas y, al mismo tiempo, generar mayor cercanía con los vecinos.

Contar con un punto fijo significa que, ante una emergencia, existe personal preparado para brindar una primera respuesta, solicitar los recursos necesarios y articular la intervención con otros organismos.

Lo ocurrido en Parque Norte demuestra que la presencia policial cercana no solo contribuye a prevenir el delito: también permite asistir, acompañar y estar disponible cuando un vecino más lo necesita.