​Finalizó el curso de capacitación y perfeccionamiento para la jerarquía de comisarios ​

La formación, correspondiente al ciclo lectivo 2026, estuvo orientada a fortalecer las capacidades de conducción, gestión y liderazgo del personal policial. Durante la ceremonia se entregaron certificados y distintivos de Plana Mayor, y se reconoció a quienes obtuvieron los mejores promedios.

La Policía del Neuquén realizó la ceremonia de finalización del Curso de Capacitación y Perfeccionamiento para la Jerarquía de Comisarios, correspondiente al ciclo lectivo 2026, una instancia de formación destinada a fortalecer las competencias profesionales y preparar a los efectivos para asumir mayores responsabilidades dentro de la institución.

El acto se desarrolló en el SAF del barrio Confluencia, en la ciudad de Neuquén, y fue presidido por el ministro de Seguridad, Matías Nicolini. También estuvieron presentes el secretario de Seguridad, Pablo Conforte; el jefe de la Policía del Neuquén, el comisario general Carlos Tomás Díaz Pérez; el intendente de la ciudad, Mariano Gaido; el director provincial de Seguridad, Hugo Capuzzoli; el subjefe de Policía, el comisario general Walter Alberto San Martín; el diputado provincial Ernesto Novoa; integrantes del Consejo Asesor Superior, autoridades policiales, docentes, cursantes y familiares.

La capacitación fue implementada mediante una resolución del Departamento Escuela Superior de Policía “Capitán de Fragata Aviador Naval Retirado Jorge Alberto Funes”, dependiente de la Dirección Institutos Policiales, y se desarrolló bajo modalidad presencial.

Durante el cursado, los participantes incorporaron y actualizaron conocimientos vinculados con la conducción, la planificación y la gestión institucional, con el objetivo de fortalecer sus herramientas profesionales y acompañar su crecimiento dentro de la carrera policial.

Durante la ceremonia se realizó la entrega de certificados y de los distintivos dorados de Plana Mayor, que acreditan la incorporación de los comisarios a este ámbito de conducción de la Policía del Neuquén.

El ministro de Seguridad, Nicolini, destacó el valor de la formación permanente para quienes tienen responsabilidades de conducción dentro de la institución. “La capacitación es una herramienta fundamental para fortalecer una Policía profesional, preparada y a la altura de las responsabilidades que la sociedad nos demanda. Quienes hoy culminan este curso tienen el desafío de conducir equipos, tomar decisiones y transmitir conocimiento y experiencia a las nuevas generaciones”, expresó.

Remarcó además que “la profesionalización de nuestra Policía es una política que sostenemos y profundizamos. No alcanza con incorporar recursos y tecnología: necesitamos hombres y mujeres cada vez mejor preparados para utilizarlos y para responder ante los nuevos desafíos de la seguridad”.

El ministro también puso en valor el compromiso de los efectivos con su formación: “Cada instancia de capacitación significa crecimiento para el policía y también una institución más fuerte. La preparación, la responsabilidad y la vocación de servicio son fundamentales para brindar una mejor respuesta a los neuquinos”.

Como parte del cierre de la actividad, fueron distinguidos los tres cursantes que obtuvieron los mejores promedios, en reconocimiento a su desempeño académico, dedicación y compromiso durante el proceso de formación.