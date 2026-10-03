​Corfone construye infraestructura para acercar servicios a las comunidades neuquinas ​

La empresa estatal construye la nueva oficina del ISSN en Las Coloradas, que ya alcanza un 45 por ciento de avance. Esta obra implica una inversión de más de 60 millones de pesos y permitirá acercar la atención de la obra social a los afiliados de la localidad y zonas cercanas.

La capacidad operativa de las empresas estatales permite transformar necesidades concretas de las comunidades en obras que mejoran el acceso a servicios. En Las Coloradas, Corfone SA avanza con la construcción de una nueva oficina del Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN), en un trabajo articulado con la municipalidad y con el acompañamiento de la Unidad Ejecutora Provincial (UEP).

La obra presenta actualmente un 45 por ciento de avance y contempla una superficie de 45 metros cuadrados. La inversión total asciende a 60 millones de pesos.

El edificio contará con un hall frío, una oficina privada, un área de atención al público, un depósito, un baño accesible y otro mixto, y una cocina. La infraestructura está diseñada para generar un espacio adecuado para la atención de los afiliados y facilitar la gestión de trámites y consultas sin necesidad de trasladarse a otras localidades.

La intervención de Corfone, empresa estatal con capacidad para desarrollar obras en distintos puntos de la provincia, permite aprovechar recursos, equipos y conocimiento técnico para dar respuesta a las necesidades de cada comunidad.

En este proceso, la Unidad Ejecutora Provincial cumple un rol de articulación, acompañando el desarrollo del proyecto y vinculando las distintas capacidades del Estado para que la obra pueda avanzar de acuerdo con las necesidades planteadas en cada región.

“Cuando las empresas estatales ponen su capacidad operativa al servicio de las necesidades del territorio, el Estado puede responder de manera más eficiente y llegar con obras concretas a comunidades que muchas veces requieren soluciones adaptadas a su realidad. Corfone tiene esa capacidad y la estamos poniendo en función de las necesidades de cada localidad”, señaló la secretaria de Desarrollo Humano, Miryan Abojer.

En este sentido, aseguró que “la articulación entre Corfone, la Unidad Ejecutora y los municipios nos permite coordinar recursos y capacidades para que las obras lleguen donde tienen que llegar. La eficiencia también significa aprovechar lo que el Estado ya tiene para resolver mejor y más rápido las necesidades de las comunidades”.

Una obra que acerca servicios

La nueva oficina permitirá que las personas afiliadas al ISSN en Las Coloradas puedan acceder a los servicios de la obra social más cerca de sus hogares. De esta manera, la infraestructura contribuye a reducir las distancias y facilita el acceso a la atención para quienes viven en la localidad y su zona de influencia.

La construcción de Las Coloradas forma parte del proceso de consolidación de infraestructura institucional que el Gobierno de la Provincia del Neuquén lleva adelante en distintas localidades del interior, con el objetivo de fortalecer la presencia del ISSN y asegurar servicios de calidad para sus afiliados en todo el territorio. El proyecto también contempla mejoras en las condiciones de infraestructura para los trabajadores de cada delegación.

Como parte del Proyecto Delegación Propia, Los Miches fue la primera delegación inaugurada, el pasado 18 de junio. El plan de obras continúa con distintos grados de avance en El Sauce, Varvarco y Santo Tomás, que se encuentran entre las localidades con mayor nivel de ejecución y constituyen próximos hitos de consolidación del proyecto.

También se encuentran en desarrollo las delegaciones de Mariano Moreno, Bajada del Agrio, Taquimilán, Tricao Malal, Manzano Amargo y El Cholar. En esta última localidad ya se proyecta la próxima entrega de la delegación. A su vez, se estructuran nuevos proyectos, como la futura ampliación en Aluminé.

De esta manera, la obra que Corfone ejecuta en Las Coloradas se integra a una estrategia más amplia de presencia territorial, en la que la infraestructura permite acercar servicios, reducir distancias y generar mejores condiciones de atención para las comunidades del interior neuquino.

La obra forma parte de una mirada territorial que busca que la ubicación geográfica de una comunidad no sea un obstáculo para acceder a los servicios públicos. En este caso, la capacidad constructiva de una empresa estatal se traduce en una infraestructura que permitirá acercar la atención de una obra social provincial a sus afiliados.