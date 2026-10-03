​Taquimilán debatirá en audiencia pública el proyecto de red cloacal y tratamiento de efluentes ​

Neuquén convoca a vecinos, vecinas y personas interesadas a participar de la audiencia pública que se realizará el martes 3 de noviembre en la localidad. Se presentará el Estudio de Impacto Ambiental correspondiente al proyecto, que contempla la construcción de la infraestructura necesaria para la recolección y tratamiento de los efluentes.

El Gobierno de la Provincia del Neuquén, a través de la secretaría de Ambiente y Recursos Naturales, convoca a la comunidad a participar de esta instancia en la que se dará a conocer el proyecto y se podrán realizar consultas, observaciones y aportes vinculados con sus aspectos ambientales.

La actividad se desarrollará en el Salón Comunitario, ubicado en avenida 30 de Mayo y esquina Malvinas Argentinas, el martes 3 de noviembre a las 10 de la mañana. Se presentarán las características del proyecto incluido en la obra “Sistema Cloacal – 1° Etapa” y se brindarán las explicaciones técnicas y legales que sean requeridas por los participantes.

La obra, impulsada por el Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS), tiene como finalidad dotar a la localidad de un sistema de saneamiento cloacal adecuado, contribuyendo a mejorar las condiciones sanitarias y a prevenir impactos sobre el suelo y los recursos hídricos.

Una obra de saneamiento largamente anhelada

El proyecto prevé la construcción de redes cloacales, estaciones de bombeo y una Planta Depuradora de Líquidos Cloacales. Se completa con playas de secado de barros, sistemas de descarga del efluente tratado y dispositivos de contingencia, como by-pass operativos, que permiten responder ante eventualidades sin afectar el entorno.

La primera etapa, licitada por el EPAS mediante concurso de ofertas N°01/26, contempla la construcción del 40% de la red cloacal, una estación de bombeo, la cañería de impulsión, playas de secado de barros y la puesta en marcha de la planta de tratamiento. La planta está compuesta por dos módulos compactos con capacidad para 1.400 habitantes, que ya fueron trasladados e implantados en el predio donde funcionarán. En esta etapa se beneficiará en forma directa a 800 habitantes de Taquimilán.

El presupuesto oficial asciende a 3.086.884.525 pesos, con un plazo de ejecución de 300 días corridos.

Participación ciudadana

La audiencia se convoca en el contexto de la Ley provincial 1875 y su Decreto reglamentario 2656/99. Tiene carácter no vinculante: las opiniones no se someten a votación, pero todo lo expuesto quedará registrado en un acta que se sumará al expediente y será considerado por la Autoridad de Aplicación en la evaluación ambiental del proyecto.

El Estudio de Impacto Ambiental puede consultarse en ambiente.neuquen.gov.ar, y en la Municipalidad de Taquimilán, de lunes a viernes de 7 a 14.

La inscripción es obligatoria tanto para asistentes como para expositores, y cierra 2 días hábiles antes de la audiencia. Puede realizarse a través de los códigos QR difundidos en la convocatoria o en los mismos lugares habilitados para consultar el estudio.

Para consultas o inconvenientes con la inscripción:

Mesa de Entrada: Malvinas Argentinas 1 (Municipalidad de Taquimilán)

Teléfonos: 299 4495771 – 299 4494764 – 2948 497054

WhatsApp: 299 4237117

Correo electrónico: [email protected]

El cuidado del ambiente, en el centro del proyecto

Contar con red cloacal y tratamiento de efluentes significa dejar atrás soluciones individuales que, con el tiempo, pueden afectar el suelo y las napas. Los líquidos cloacales serán conducidos y tratados antes de su descarga, lo que mejorará las condiciones sanitarias de los hogares y protegerá los recursos naturales de la zona.

Además, el proyecto incorpora una Cámara de Derivación para Reúso, pensada para que el efluente tratado pueda aprovecharse en usos compatibles. Es una apuesta por la economía del agua en una localidad del norte neuquino que cada verano enfrenta la baja de caudales por las sequías prolongadas.

El Estudio de Impacto Ambiental incluye también un Plan de Gestión Ambiental, que establece las medidas para prevenir, mitigar y controlar los efectos de la obra durante su construcción y funcionamiento.

Con esta infraestructura, el proyecto se alinea de manera directa con los compromisos globales de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, impulsando metas concretas en tres ejes fundamentales: