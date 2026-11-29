El ministro de Seguridad destacó las obras edilicias en comisarías, la llegada de equipamiento para bomberos, tecnología aérea y la puesta en marcha de una plataforma de emergencias de vanguardia para el área metropolitana.

El ministro de Seguridad, Matías Nicolini realizó un análisis detallado del plan de infraestructura, reequipamiento y modernización tecnológica que lleva adelante el Gobierno provincial, marcando una decisión política firme para combatir el delito y el narcotráfico en todo el territorio.

Nicolini remarcó que desde el inicio de la gestión del gobernador Rolando Figueroa se comenzó a revertir un retraso histórico en el área: “Veníamos de años donde la inseguridad y la droga habían ganado mucho terreno y copado los barrios. A partir del 10 de diciembre de 2023 se tomó la decisión política de dar una batalla firme contra la delincuencia. Es un camino largo que vamos desandando con inversión, capacitación, más y mejores policías, nuevas instalaciones y tecnología de punta”.

Sistema 911

Uno de los anuncios centrales fue la inminente puesta en marcha del nuevo Sistema de Emergencias 911, que representará una inversión inicial de aproximadamente 35 millones de pesos para la región metropolitana (Neuquén capital, Centenario, Plottier, Senillosa y Vista Alegre), con proyección de ampliarse gradualmente a todo el interior provincial.

El nuevo sistema unificará las líneas de emergencia 101 y 107 en una plataforma única de despacho geolocalizado en tiempo real. Algunas características son:

Geolocalización automática: gracias a convenios con ENACOM y las empresas prestatarias, el sistema detecta de forma instantánea el origen del llamado de emergencia a través de las celdas telefónicas, sin requerir que el usuario tenga activado el GPS en su teléfono.

Integración multiagencial: un mapa operativo en tiempo real visualiza patrulleros, ambulancias del Sistema Integrado de Emergencias de Neuquén (SIEN) y dotaciones de bomberos.

Asistencia médica inmediata: Médicos del SIEN operarán las 24 horas dentro del centro de despacho para guiar a los primeros efectivos policiales en maniobras de primeros auxilios y estabilización antes del arribo de la ambulancia y monitoreo con drones y bodycams. La plataforma integrará transmisión en directo de cámaras corporales y patrullaje aéreo.

Las cámaras

El ministro remarcó que el sistema de cámaras urbanas tiene un fin estrictamente preventivo, de seguimiento delictivo e investigación judicial, diferenciándolo de los dispositivos de fotomultas o tránsito municipal.

En materia de cobertura, el área metropolitana experimentará un salto cuantitativo: de 1.628 cámaras actuales se superarán las 3.000 cámaras conectadas. Neuquén capital pasará de aproximadamente 1.000 a 2.011 dispositivos. Centenario incrementará su red de 52 a 367 cámaras de seguridad. Y se incorporarán cinco centros de monitoreo modulares en distintos barrios de la capital, descentralizando el centro principal de Jefatura (Láinez y Saavedra) para brindar mayor cercanía a los vecinos, sumado a centros propios en cada municipio del interior.

Renovación edilicia

En materia de infraestructura, la provincia avanza con 45 obras activas y 77 dependencias policiales en refacción integral. Entre los proyectos más relevantes se destacan:

Comisaría 4ª (Alta Barda): Con una superficie superior a los 1.000 metros cuadrados, el nuevo edificio fue reconstruido desde cero tras subsanar un grave socavón con riesgo de derrumbe. Su inauguración oficial se realizará el martes 3 de diciembre.

Nuevo Complejo de Seguridad en la Meseta: Con un predio de más de 10.000 metros cuadrados sobre calle Del Hierro (detrás de la estación YPF en Autovía Norte), se abrieron los sobres de licitación para construir una nueva comisaría y un cuartel de bomberos, achicando las jurisdicciones de las comisarías 3ª, 4ª y 20ª ante el crecimiento demográfico.

Modernización de dependencias históricas: Reconstrucción total de la Comisaría 21ª (Melipal) y de la División Motorizada (La Sirena), y culminación de obras en la Comisaría 18ª.

Más móviles

El ministro de Seguridad confirmó que la Provincia incorporará 500 nuevos móviles policiales para reforzar el patrullaje y las tareas especializadas. Las primeras unidades llegarán en diciembre y las entregas se completarán entre enero y febrero de 2027.

En materia de vigilancia aérea, Nicolini informó que la cartera de Seguridad cuenta con más de 40 drones y 65 pilotos certificados por la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC). De ese total, 25 drones y 43 pilotos están asignados a la Policía del Neuquén. La flota incluye equipos de mayor porte que se trasladan en camionetas y se utilizan en rutas para detectar maniobras peligrosas y apoyar los controles de velocidad. También dispone de drones con cámaras térmicas que brindan apoyo a la UESPO y al área de Antinarcóticos en el marco de allanamientos.

El ministro destacó además que la Dirección de Bomberos recibió dos camiones de origen europeo con escaleras telescópicas de 30 metros, capaces de alcanzar aproximadamente un décimo piso. La incorporación responde a un pedido de más de dos décadas y amplía la capacidad de rescate y de intervención en incendios en altura. A estos vehículos se suma una nueva autobomba con capacidad para transportar 2.000 litros de agua.

En cuanto al equipamiento menos letal, Nicolini señaló que las pistolas Byrna ya se encuentran operativas en todo el interior de la provincia y anticipó que próximamente se sumarán 1.300 dispositivos Taser y Byrna.

Más celdas

Frente al problema originado por la cesión histórica de la cárcel de Senillosa a la órbita federal (650 plazas), el Gobierno provincial lleva adelante un plan de infraestructura carcelaria ya se habilitaron dos módulos de máxima seguridad en la Unidad 11 (Neuquén capital) y obras avanzadas en la Unidad 22 (Cutral Co). La construcción de un nuevo pabellón para más de 200 internos en la U11, con fecha de entrega estimada entre mayo y junio del próximo año, permitirá trasladar definitivamente a los entre 150 y 200 condenados que aún permanecen alojados en comisarías.