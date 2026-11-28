

Los procedimientos se realizaron en Plaza Huincul y Cutral Co, tras dos meses de investigación. Cuatro personas quedaron imputadas y se secuestraron drogas, armas, vehículos y dinero.

Como parte de las acciones en la lucha contra el narcomenudeo, se realizó un operativo conjunto que demandó seis allanamientos en Plaza Huincul y Cutral Co. Las intervenciones permitieron secuestrar más de 2.000 dosis de cocaína, cerca de 800 dosis de cannabis y otros elementos vinculados con la comercialización de estupefacientes.

Los procedimientos estuvieron a cargo de la División Antinarcóticos de la Comarca, con la participación de las distintas unidades especializadas de la Policía provincial. Como resultado, también se incautaron un arma de fuego, municiones, cinco teléfonos celulares, dos balanzas digitales, cerca de 900.000 pesos en efectivo, dos automóviles y una motocicleta. Además, cuatro hombres de entre 29 y 41 años quedaron imputados en la causa.

La investigación se inició el 28 de septiembre, a partir de información recibida por los investigadores sobre una posible boca de expendio de drogas en el barrio Otaño de Plaza Huincul. A partir de ese dato, el personal policial desarrolló tareas de seguimiento que permitieron identificar otros domicilios presuntamente utilizados para el acopio, fraccionamiento y ocultamiento de sustancias.

Con las pruebas reunidas durante aproximadamente dos meses, las actuaciones fueron elevadas a la Fiscalía de Microtráfico, que solicitó las órdenes judiciales para concretar los allanamientos.

El despliegue reflejó el trabajo articulado de las fuerzas especializadas de toda la provincia: participaron el Departamento Antinarcóticos de Neuquén capital y las divisiones Antinarcóticos del Pehuén (Zapala), Alto Neuquén (Chos Malal), Lagos del Sur (San Martín de los Andes) y Vaca Muerta (Añelo), además de los efectivos de la Comarca.

Los resultados de este operativo forman parte de una estrategia sostenida de la Provincia para combatir el narcomenudeo, fortalecer la presencia policial y avanzar sobre las estructuras que afectan la tranquilidad y la calidad de vida de los vecinos.