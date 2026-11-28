En las jornadas de altas temperaturas, los picos de consumo superan los valores para los que fueron diseñados los sistemas de redes y distribución, lo que provoca bajas presiones en zonas altas y alejadas. En paralelo, la turbiedad del río Neuquén por las lluvias de El Niño obliga a reducir la producción en Andacollo y Chos Malal. Mientras persista esta situación, el organismo insiste en el uso responsable del recurso.

El Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS) informa que el servicio de agua potable atraviesa, en distintos puntos de la provincia, dos situaciones de origen diferente, pero con un mismo pedido a la comunidad: usar el agua con responsabilidad. Por un lado, el consumo excesivo durante las olas de calor desequilibra la distribución; por otro, las intensas lluvias en la cordillera elevan la turbiedad de los ríos y limitan la posibilidad de potabilizar.

En promedio, los sistemas de agua potable de la provincia producen alrededor de 800 litros por habitante por día, cuando las normas sanitarias nacionales e internacionales establecen un consumo razonable de 300 litros por habitante por día. Se trata de un volumen que, en condiciones normales, sería suficiente para cubrir las necesidades de la población. Sin embargo, el consumo excesivo y el derroche hacen que no alcance y afectan la distribución equitativa del servicio, especialmente durante las jornadas de calor extremo.

Desde el EPAS se remarca que la provincia cuenta con capacidad instalada suficiente para potabilizar agua y que los sistemas de abastecimiento funcionan con normalidad desde el punto de vista productivo. No obstante, los picos de consumo asociados a las altas temperaturas superan los valores para los cuales fueron diseñadas las redes. Los principales inconvenientes, por lo tanto, no se originan en la producción sino en la distribución, y afectan sobre todo a los sectores más alejados de las fuentes de abastecimiento, a las zonas altas y a las localidades con infraestructuras más sensibles. Esto se traduce en bajas presiones o faltantes temporales, aun cuando el sistema continúa produciendo agua.

La situación de Neuquén capital durante las olas de calor, donde el consumo alcanza valores cercanos a los 700 u 800 litros por persona por día, refleja una problemática que se replica a escala provincial, especialmente en la temporada estival.

Chos Malal y Andacollo: la turbiedad del río obliga a reducir la producción

En Andacollo, el suministro se encuentra afectado por la alta turbiedad del río Neuquén, principal fuente de abastecimiento de la localidad. Las tormentas e intensas precipitaciones que se registran en la cordillera por el fenómeno de El Niño arrastran grandes volúmenes de sedimentos hacia el cauce y elevan de manera abrupta su turbiedad, por encima de los parámetros que permiten un tratamiento seguro. Por este motivo, el Ente debe reducir o suspender temporalmente la producción para garantizar que el agua que llega a los hogares cumpla con los estándares de calidad para el consumo humano.

Para reducir la dependencia del agua superficial, el EPAS y el municipio de Andacollo trabajan en conjunto en el mantenimiento y la mejora de los pozos filtrantes existentes, que captan agua del subsuelo ya filtrada de manera natural y se ven menos afectados por los sedimentos. En paralelo, se avanza en fuentes alternativas temporales para mejorar la capacidad de captación y dar mayor estabilidad al servicio.

En Chos Malal la situación es similar: la alta turbidez de los ríos Curí Leuvú y Neuquén hace más lento el proceso de potabilización y, por lo tanto, se produce menos agua. A esto se suma el aumento del consumo por las altas temperaturas, lo que obliga a restringir el servicio en algunos momentos del día.

Los organismos especializados prevén que El Niño mantenga su influencia durante el verano, con mayor frecuencia de tormentas. Por eso, el EPAS refuerza el monitoreo permanente de los ríos y de las instalaciones para anticipar nuevos episodios.

Un recurso esencial, limitado y compartido

Ante este escenario, y mientras persista la emergencia hídrica, el EPAS insiste en la necesidad urgente de tomar conciencia: un consumo excesivo en determinados sectores o momentos impacta directamente en la posibilidad de que el servicio llegue con normalidad a toda la comunidad. Por ello, se solicita a los vecinos y vecinas de toda la provincia:

Priorizar el uso del agua para consumo humano, hidratación e higiene personal.

Evitar el derroche, especialmente en actividades no esenciales.

Restringir el riego de patios y jardines, realizándolo únicamente en los horarios permitidos según las ordenanzas de cada localidad.

Postergar o minimizar el llenado de piletas domiciliarias, que demandan grandes volúmenes de agua.

Incorporar hábitos cotidianos de uso racional, tanto en el hogar como en actividades comerciales y turísticas.

El agua alcanza si la usamos con responsabilidad. En un contexto de emergencia hídrica, altas temperaturas y eventos climáticos extremos, el cuidado del agua es una responsabilidad compartida, y el compromiso individual resulta clave para garantizar un servicio equitativo y sostenible en toda la provincia de Neuquén.

Ante cualquier consulta, los usuarios pueden comunicarse de manera telefónica al 0800 222 4827, al chatbot 299 4523084 o a través de la página web epas.gov.ar.