Con 13.583 nuevos puestos de trabajo privados y 186 empresas radicadas desde el inicio de la gestión, la provincia encabeza el crecimiento del empleo registrado del país.

El crecimiento de Neuquén se refleja cada vez más en una dimensión fundamental para las familias: el acceso al trabajo. Desde el inicio de la gestión del gobernador Rolando Figueroa hasta junio de 2026, el empleo privado creció un 9,5% y permitió generar 13.583 nuevos puestos de trabajo, mientras que 186 empresas se radicaron en la provincia y la desocupación se redujo un 64%.

Los resultados también encuentran respaldo en los indicadores nacionales. Según el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), publicados en noviembre con datos de agosto de 2026, Neuquén registró el mayor crecimiento interanual del empleo asalariado del país, con una suba del 6,1%. Además, encabezó la variación mensual, con un incremento del 0,6% respecto de julio, en un contexto nacional en el que el empleo registrado cayó un 1%.

“¿Qué quiere decir esto? Que el personal que entró a trabajar y que salió de la pobreza y que consiguió empleo es gente que nosotros hemos ido incorporando, o con el Emplea Neuquén o con la formación del Instituto Vaca Muerta”, destacó Figueroa durante una presentación de informe de gestión que se realizó en agosto.

La estrategia combina un Estado más ordenado, la promoción de inversiones privadas y la formación de trabajadores neuquinos. En ese camino, durante los últimos dos años más de 27.000 personas se capacitaron y certificaron en actividades estratégicas, mientras que 12.500 accedieron a empleos formales mediante herramientas del sistema público provincial.

Entre las principales iniciativas se encuentra Emplea Neuquén, que vincula a quienes buscan trabajo con las empresas que necesitan incorporar personal. También se destacan el Instituto Vaca Muerta, el Centro de Prácticas Simuladas y los programas Próximo Paso e IncluNeu-Puente, orientados a mejorar la formación, acercar a los jóvenes al mundo laboral y ampliar la inclusión sociolaboral.

El acompañamiento alcanza también a quienes apuntan a desarrollar sus propios emprendimientos: más de 2.300 personas recibieron asistencia técnica, capacitación y financiamiento para fortalecer sus proyectos productivos.

Para el gobernador, el desafío es que el crecimiento económico tenga un impacto directo en la vida cotidiana. “¿Por qué estamos invirtiendo tanto en educación? Porque es lo único que genera movilidad social”, expresó.

Los indicadores sociales acompañan esa evolución: desde el inicio de la gestión hasta junio de 2026, la pobreza en los hogares se redujo un 50% y la indigencia domiciliaria un 71%.

Así, Neuquén pretende consolidar un modelo en el que las inversiones, la capacitación y el crecimiento de la actividad económica tengan un objetivo central: generar trabajo, ampliar derechos y ofrecer a más neuquinos la posibilidad de construir un futuro con autonomía y mejores oportunidades.