​El Festival en el Río invita a compartir una tarde de mates, música e inclusión ​

Este viernes, el Paseo de la Costa será escenario de una propuesta abierta a toda la comunidad, con música en vivo, baile, feria de emprendedores, actividades recreativas y espacios para conocer distintas iniciativas. Una invitación para disfrutar la primavera al aire libre y celebrar la inclusión plena.

Una tarde de mates, música y encuentros junto al río. Esa es la propuesta del Festival en el Río, una actividad que se realizará este viernes 30 de octubre en el Paseo de la Costa de Neuquén capital, con entrada libre y una programación pensada para disfrutar en familia o con amigos.

La iniciativa marcará el cierre de las actividades de Octubre: Mes de la Concientización y de las Acciones para la Inclusión Plena, y buscará reunir a vecinos y vecinas en un espacio de participación y recreación, donde la inclusión se viva también a través de los encuentros cotidianos.

La jornada organizada por el ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano, contará con presentaciones musicales, grupos de danza, baile, actividades recreativas, stands institucionales y feria de emprendedores. Una oportunidad para acercarse, conocer distintas iniciativas y compartir una tarde diferente al aire libre, aprovechando el clima primaveral.

Música, danza y actividades para disfrutar

La programación artística comenzará con la presentación del Grupo de Danzas “La Amistad”, que dará paso a una propuesta de baile aeróbico, libre y expresivo a cargo de “Baelee”, para invitar al público a sumarse y disfrutar del movimiento.

También estarán presentes el coro “Voces del Limay” y el Estudio de Danza “Seis, Siete, Va”. La agenda incluirá la proyección de cortos de la Secretaría de Cultura y un show de covers musicales de Lourdes Iranzo.

Durante toda la jornada, quienes se acerquen podrán participar de “Jugá al Ajedrez con Julián Mega”, una propuesta recreativa para compartir partidas y disfrutar del juego.

El Festival en el Río también contará con stands institucionales y de emprendedores, que ofrecerán la posibilidad de conocer productos, proyectos y herramientas disponibles para la comunidad.

Entre las propuestas estará presente Emplea Neuquén que acerca herramientas de empleo, formación y orientación laboral a distintos puntos de la provincia. También se instalará la Vacuneta, el dispositivo móvil de inmunización del ministerio de Salud para aplicar de manera gratuita y sin turno previo las dosis del Calendario Nacional de Vacunación. Otro de los organismos provinciales presentes será el ministerio de Infraestructura con el Programa Neuquén Habita y la subsecretaría de Juventudes.

Uno de los momentos destacados será la exposición y premiación del concurso fotográfico “Enfocando Derechos”, una iniciativa que invita a mirar la discapacidad desde distintas perspectivas y a reflexionar sobre las condiciones necesarias para garantizar el ejercicio pleno de los derechos.

Las fotografías reconocidas permitirán compartir historias, experiencias y miradas que ponen en valor la autonomía, la participación y la inclusión en la vida cotidiana.

El Festival en el Río forma parte de las acciones previstas en el marco de la Ley Provincial 3300, que establece octubre como un mes destinado a promover la concientización, la sensibilización social y el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad. Y este viernes, el río será el punto de encuentro para celebrar la diversidad y seguir construyendo, entre todos, una comunidad más accesible y participativa.