​Neuquén muestra su producción, su cultura y sus destinos turísticos en la Rural de Palermo ​

La Provincia inició su participación en la tradicional exposición con una propuesta que reúne alimentos regionales, artesanías, experiencias turísticas y el trabajo de productores y emprendedores. El stand recibió a visitantes de todo el país y continuará este viernes con degustaciones, demostraciones y actividades abiertas al público.

La Provincia del Neuquén comenzó este jueves su participación en la 138° Exposición Rural de Palermo, el principal encuentro agroindustrial de la Argentina que se desarrolla hasta el 26 de julio en el predio ferial de La Rural, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Con la propuesta “Esto también es Neuquén”, el espacio institucional invita a descubrir la diversidad productiva, cultural y turística del territorio provincial.

A través de un trabajo conjunto entre los ministerios de Economía, Producción e Industria, y de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, la Provincia presenta una amplia muestra de su matriz productiva, poniendo en valor la producción agropecuaria y agroindustrial, el agregado de valor, las artesanías y la oferta turística de las distintas regiones.

Durante la primera jornada, el stand recibió a turistas y visitantes de todo el país, quienes recorrieron una exposición de frutas frescas, frutos secos, miel, vinos, espumantes, aceite de oliva, dulces, conservas y otros alimentos elaborados en Neuquén.

Uno de los espacios más convocantes fue el mercado de productos neuquinos, donde productores y emprendedores comercializan directamente sus elaboraciones regionales. También Artesanías Neuquinas ofrece un espacio permanente de venta, con piezas que reflejan la identidad cultural de la provincia a través de técnicas tradicionales.

La programación incluyó además demostraciones de tejido e hilado realizadas por las artesanas Macarena Oses y Rosalía Dinamarca, quienes compartieron con el público los saberes ancestrales que forman parte del patrimonio cultural neuquino.

La propuesta se completó con degustaciones gastronómicas elaboradas por el chef Martín Mosqueira, catas de vinos de la provincia, acciones de promoción turística, sorteos de productos regionales, una ruleta interactiva y la entrega de material informativo sobre las distintas cadenas productivas neuquinas.

Con esta participación, Neuquén busca mostrar una imagen integral de su desarrollo, destacando que junto a su liderazgo energético crecen la producción agropecuaria y agroindustrial, la elaboración de alimentos con identidad territorial, la innovación, el desarrollo tecnológico, la riqueza artesanal y una variada oferta turística.

La Exposición Rural de Palermo reúne este año a más de 4.500 expositores de animales, 400 expositores comerciales y más de un millón de visitantes, además de productores, empresarios, organismos públicos e instituciones vinculadas al sector agroindustrial.

Las actividades del stand neuquino continuarán este viernes con nuevas degustaciones de productos regionales y vinos, demostraciones gastronómicas, presentaciones de productores, acciones de promoción turística y propuestas participativas para el público. También seguirán las demostraciones en vivo y el espacio de comercialización de Artesanías Neuquinas, consolidando al stand como una vidriera de la producción, la cultura y el turismo de la provincia.