Gracias a un trabajo conjunto entre organismos públicos y el sector privado, el Chivito Criollo del Norte Neuquino llega trozado y envasado al vacío al encuentro agroindustrial más importante del país.

El Chivito Criollo del Norte Neuquino es el primer alimento de Argentina con Denominación de Origen. Esto marcó un hito en la historia productiva provincial y hoy está a punto de escribirse un nuevo capítulo. Gracias al trabajo conjunto entre la Corporación para el Desarrollo de la Cuenca del Curi Leuvú (CORDECC) y la empresa neuquina MUCA, el Chivito Criollo del Norte Neuquino llega por primera vez a la Exposición Rural de Palermo en cortes y envasado por piezas, acercando uno de los productos más emblemáticos de nuestra provincia al corazón de Buenos Aires.

Allí, del 21 al 24 de julio, CORDECC comercializará al público piezas fraccionadas y envasadas al vacío para la venta minorista, ofreciendo a los visitantes del stand de la Provincia del Neuquén la posibilidad de adquirir este producto con Denominación de Origen.

Se trata de un hecho significativo, ya que no solo abre nuevas oportunidades para los productores de Alto Neuquén, sino que también consolida una estrategia provincial basada en el agregado de valor a los productos locales.

“El chivito del norte neuquino da un paso histórico al llegar por primera vez trozado a la Exposición Rural de Palermo. Este proceso facilita el acceso del consumidor, que ahora puede adquirir el producto por cortes, de una manera mucho más práctica. Además, nos permite dejar de pensar al chivito como un producto estacional para consolidarlo como una alternativa de consumo durante todo el año”, destacó el secretario de Producción e Industria, Diego García Rambeaud.

El funcionario agregó: “Desde una mirada regional y provincial, llegar al corazón de la Ciudad de Buenos Aires abre una enorme oportunidad para visibilizar uno de los productos con mayor impacto territorial de Neuquén, ampliar mercados y seguir generando valor para toda la cadena productiva”.

Valor desde el origen

Gracias al trabajo articulado entre el Estado y una empresa privada, que llevaron adelante el proceso de desposte, trozado y envasado del producto, se pudo llevar a cabo por primera vez en nuestra provincia, el denominado Ciclo II para el chivito, una etapa clave para agregar valor a la producción.

Es por eso que esta iniciativa representa un avance estratégico para toda la cadena productiva, ya que permite ofrecer el chivito en cortes listos para la comercialización, facilitando su llegada a nuevos mercados y respondiendo a las demandas actuales de los consumidores.

“La articulación público-privada es fundamental para el desarrollo de cualquier cadena productiva. En este caso, CORDECC aporta su experiencia en la faena y el abastecimiento de materia prima, mientras que MUCA incorpora la infraestructura, la tecnología y los procesos habilitados para realizar el Ciclo II. Esta complementariedad nos permite ofrecer un producto con altos estándares sanitarios y de calidad. Además, demuestra que, cuando el Estado y el sector privado trabajan es posible generar mayor competitividad, innovación y desarrollo económico”, expresó Martín González, presidente de CORDECC.

Desde MUCA, Ramiro Casalia y Agustín Carabetta, coincidieron en que la incorporación del Ciclo II representa un paso fundamental para el desarrollo de la cadena productiva provincial. “Cuando conocimos en profundidad el Chivito Criollo del Norte Neuquino entendimos que estábamos frente a un producto de excelencia, reconocido por su calidad. Desde ese momento nos propusimos trabajar para agregarle valor y lograr que pudiera llegar a nuevos mercados”, señalaron.

“Hoy estamos materializando un sueño que es poder comercializar el chivito en cortes, lo que abre enormes posibilidades para toda la cadena y nos permite llegar a lugares tan importantes como la Exposición Rural de Palermo. Es una oportunidad para escuchar las nuevas demandas del consumidor, fortalecer a los productores y seguir posicionando a Neuquén con productos de calidad”, expresaron.

Así, el principal impacto de esta iniciativa es que comienza a consolidarse una cadena de valor más completa dentro de la provincia. “Agregar valor al chivito neuquino significa que una mayor parte del proceso productivo y de la renta permanezca en Neuquén, beneficiando directamente a los productores, fortaleciendo las economías regionales y generando nuevas oportunidades de empleo e inversión. Esta experiencia también constituye un modelo de trabajo que puede replicarse y fortalecer una producción que forma parte de la identidad del norte neuquino y del patrimonio productivo de la provincia”, aportó González.

Esto también es Neuquén

La presencia del Chivito Criollo del Norte Neuquino en la Exposición Rural de Palermo forma parte de la participación institucional de la Provincia del Neuquén en la 138.ª edición de la muestra, que se desarrolla del 16 al 26 de julio bajo el concepto “Esto también es Neuquén”.

“Participar en La Rural de Buenos Aires representa una oportunidad estratégica para mostrar al país el potencial productivo de Neuquén. Además, es el ámbito ideal para exhibir al Chivito Criollo del Norte Neuquino como uno de los productos emblemáticos de nuestra provincia. Esta presencia permite generar vínculos comerciales, atraer nuevos clientes y visibilizar un modelo de articulación entre el sector público y el privado que demuestra que la cooperación es una herramienta concreta para impulsar el desarrollo productivo”, destacó González.

La Exposición Rural constituye una de las principales vidrieras para mostrar la producción neuquina al país, ya que se espera la visita de más de 1,3 millones de personas. Allí, el Chivito Criollo del Norte Neuquino compartirá espacio con otros productos regionales que reflejan la diversidad, la calidad y el valor agregado de la producción provincial.

Esta experiencia demuestra que el trabajo conjunto entre el Estado, las instituciones y el sector privado genera resultados concretos para el desarrollo productivo de Neuquén, fortaleciendo una cadena de valor que beneficia a los productores del Alto Neuquén y posiciona a uno de sus alimentos más representativos en uno de los escenarios agroindustriales más importantes del país.