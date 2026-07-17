​Abrieron las inscripciones para una nueva edición de capacitación ambiental ​

La propuesta está destinada a agentes de la Administración Pública provincial y municipal. Forma parte de la estrategia de educación ambiental que lleva adelante la subsecretaría de Cambio Climático.

El Gobierno de la Provincia del Neuquén abrió la convocatoria para participar de la cuarta edición 2026 de la capacitación de la Ley Yolanda, destinada a agentes de la Administración Pública provincial y municipal.

La formación comenzará el 30 de julio y se extenderá hasta el 20 de agosto. Se desarrollará de manera virtual y autogestionada, a través del Campus Virtual Integrar Capacitación, y tendrá una carga total de 20 horas reloj certificadas.

Esta nueva edición se integra a la estrategia de educación ambiental impulsada por la subsecretaría de Cambio Climático, dependiente de la secretaría de Ambiente, con el objetivo de fortalecer la incorporación de criterios ambientales y climáticos en los distintos niveles y áreas de la gestión pública.

La implementación se articula con la dirección Superior de Capacitación y Fortalecimiento de la Función Pública, para garantizar una propuesta accesible a agentes provinciales y municipales de todo el territorio.

Una política de formación sostenida

La capacitación en Ley Yolanda comenzó a implementarse en Neuquén en 2023. En ese proceso, la propuesta amplió progresivamente su alcance. Las dos primeras ediciones estuvieron destinadas a agentes de la Administración Pública provincial y, a partir de la tercera, se incorporó también la participación de trabajadores y trabajadoras de los municipios.

Desde entonces, las convocatorias continuaron desarrollándose de manera periódica para ampliar el acceso a la formación ambiental obligatoria y avanzar en la construcción de criterios comunes dentro del Estado.

Para el ciclo 2026, los módulos fueron revisados y actualizados para adaptar los contenidos a la realidad ambiental y territorial de la provincia, manteniendo una mirada integral sobre los principales desafíos de la gestión pública.

Ley Yolanda

La Ley Yolanda busca que las y los funcionarios y empleados públicos comprendan la transversalidad de los temas ambientales en el diseño, la planificación y la implementación de las políticas públicas para contribuir, desde la gestión estatal, a la construcción de una Argentina ambientalmente sostenible.

Ambiente y cambio climático en la gestión pública

La Ley Nacional Nº 27.592, incorporada en Neuquén mediante la Ley Provincial Nº 3285, establece la capacitación obligatoria en ambiente y cambio climático para todas las personas que se desempeñan en la función pública, independientemente de su nivel, función o jerarquía.

El programa de esta edición comprende siete módulos sobre ambiente y desarrollo sostenible; biodiversidad; participación ciudadana y acceso a la información pública ambiental; cambio climático; energía y ambiente; economía circular; y complejidad y educación ambiental.

La formación busca que los agentes puedan vincular estos conocimientos con sus tareas cotidianas e incorporar progresivamente la perspectiva ambiental en la planificación, implementación y evaluación de las políticas públicas.

Las preinscripciones permanecerán abiertas hasta el 28 de julio a las 9. Las personas interesadas pueden consultar la información y acceder al formulario en el sitio de Capacitación y Formación de la Provincia.

https://capacitacion.neuquen.gov.ar/convocatoria-abierta-ley-yolanda-4ta-edicion-4/