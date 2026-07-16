​Reubicaron un puma que ingresó a una posta sanitaria en Kilca ​

El animal fue localizado y capturado por personal de Guardafaunas y la Brigada Rural de la Policía, gracias al aviso de un vecino que lo vio en inmediaciones de la Ruta Provincial 15.

La Delegación de Fauna de Aluminé intervino este jueves tras recibir el aviso de un vecino que observó a un ejemplar subadulto de puma cruzando la Ruta Provincial 15 e ingresando al leñero de la posta sanitaria del paraje Kilca.

De inmediato, integrantes del cuerpo de Guardafaunas se dirigieron al lugar y solicitaron el acompañamiento de la Brigada Rural Rahue. En forma preventiva, también se informó a personal sanitario de la zona para que se adopten las medidas de resguardo correspondientes.

Luego de una búsqueda, el ejemplar fue localizado y capturado de manera segura mediante técnicas de manejo de fauna silvestre, utilizando un lazo de captura y un copo. Tras evaluar su estado sanitario y constatar que se encontraba en buenas condiciones, el puma fue trasladado y liberado inmediatamente en un sector alejado de las viviendas, verificándose su regreso al ambiente natural.

La Dirección Provincial de Fauna destacó el rápido aviso del vecino y el trabajo coordinado entre Guardafaunas y la Brigada Rural, recordando a la comunidad que, ante la presencia de fauna silvestre, no debe intentar acercarse ni intervenir, sino dar aviso inmediato a las autoridades competentes.e