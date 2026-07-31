​Neuquén marca el rumbo con una Justicia Civil pionera en la Argentina ​

Con la entrega de certificados a los abogados del Estado concluyó la capacitación sobre el nuevo Código Procesal Civil Adversarial, que comenzará a regir el 1 de agosto. Neuquén será la primera provincia del país en implementar ese sistema para resolver conflictos civiles y comerciales.

Culminó la capacitación sobre el nuevo Código Procesal Civil Adversarial (CPCA), que comenzará a regir desde el 1 de agosto. La formación, desarrollada por la Legislatura y dictada por Gustavo Calvinho, marcó el último paso previo a la implementación de una reforma que posiciona a la provincia como la primera del país en adoptar un sistema de justicia civil y comercial basado en el modelo adversarial.

La capacitación permitió preparar a los profesionales que representan al Estado para afrontar los nuevos desafíos que plantea un sistema judicial más ágil, transparente y centrado en las personas.

La vicepresidenta primera a cargo de la Legislatura, Zulma Reina destacó el trabajo que se realizó en equipo para recorrer las regiones neuquinas en representación de diversas instituciones, “sin egos, dejando lo mejor de cada uno y con mucho esfuerzo para lograr este fruto: el Código Procesal Civil Adversarial”.

Reina comentó que en la Legislatura “estamos abocados a trabajar en el Código de Familia, en el Contravencional y el de Minería”, y agregó que el objetivo radica en que “las personas y las familias vivan mejor, que sean el centro de nuestras decisiones para hacer una provincia más justa y más humana”.

Por su parte, el diputado provincial y presidente de la Comisión Interpoderes, Ernesto Novoa, manifestó que “fue un gusto haber llevado adelante este proceso a lo largo del año. Poder llegar a acuerdos con tantos intereses en juego, fue muy importante”. Agregó que “este código tiene gran relevancia, va a traer seguridad jurídica y actualmente está siendo considerado en otros lugares”.

A partir de mañana, los conflictos vinculados con sucesiones, alquileres, contratos, deudas o reclamos por daños comenzarán a tramitarse bajo un esquema que privilegia la oralidad, la digitalización y una participación más activa de las partes. El nuevo modelo aprobado por la Ley 3551 reemplaza al régimen vigente desde 1975 y busca reducir los tiempos de resolución, simplificar los procedimientos y acercar la justicia a la ciudadanía.

Entre las principales innovaciones se destacan la utilización de expedientes completamente digitales, audiencias orales con contacto directo entre las partes y el juez, notificaciones electrónicas, edictos gratuitos publicados en línea y procedimientos más simples y ágiles. Además, el beneficio de acceso gratuito a la Justicia podrá solicitarse mediante una declaración jurada, eliminando trámites que hasta ahora dificultaban el acceso de muchas personas al sistema judicial.

La reforma fue impulsada como parte del proceso de modernización institucional promovido por el gobernador Rolando Figueroa, quien promovió el trabajo articulado entre los tres Poderes del Estado para construir un Código adaptado a la realidad neuquina. Su elaboración fue fruto de un amplio proceso participativo que recorrió las siete regiones de la provincia e incorporó aportes de colegios profesionales, universidades, organizaciones civiles y operadores judiciales.

Con la capacitación concluida y los equipos técnicos preparados, Neuquén inicia una nueva etapa en su sistema de Justicia. La implementación del Código Procesal Civil Adversarial no solo introduce herramientas modernas para agilizar los procesos, sino que también consolida un modelo institucional que busca ofrecer respuestas más rápidas, transparentes y eficientes, reafirmando el liderazgo de la provincia en materia de innovación y modernización del Estado.