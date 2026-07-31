​El EPAS llamó a licitación para concretar la obra de saneamiento en Taquimilán ​

El organismo provincial abrirá las ofertas el 1° de septiembre. La obra permitirá poner en funcionamiento las plantas modulares y ejecutar la red cloacal para 800 habitantes en su primera etapa.

El Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS), dependiente del Ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, llamó a Licitación Pública Nº 01/26 para la ejecución de la obra “Sistema Cloacal – 1° Etapa” en la localidad de Taquimilán, un paso clave para dotar de servicio de saneamiento a la comunidad norteña.

La obra contempla la construcción del 40% de la red cloacal, una estación de bombeo, la cañería de impulsión, playas de secado de barros y la puesta en marcha de la Planta de Tratamiento, compuesta por dos módulos compactos con capacidad para 1400 habitantes.

Cabe recordar que estos módulos ya fueron trasladados e implantados en el predio donde funcionarán, por lo que la presente licitación representa la instancia definitiva para su conexión a la red y su entrada en funcionamiento. En esta primera etapa se beneficiará en forma directa a 800 habitantes de Taquimilán.

Aviso Licitatorio

El presupuesto oficial de la obra asciende a $3.086.884.525,81, con un plazo de ejecución de 300 días corridos. La apertura de sobres con las ofertas económicas de las empresas interesadas se realizará el 1° de septiembre a las 12 y se recibirán propuestas hasta las 10 de ese mismo día. El pliego de la obra puede descargarse en forma gratuita desde www.epas.gov.ar y las consultas técnicas pueden canalizarse a través de la página web, por teléfono o vía correo electrónico.

Al referirse al llamado, el presidente del EPAS, Emilio Molina, sostuvo: “Con esta licitación damos un paso fundamental para que Taquimilán cuente con un servicio de saneamiento acorde a las necesidades de sus vecinos y vecinas. No es una obra que empieza de cero: ya veníamos planificando, trabajando en esto. Primero fue el traslado de las plantas modulares desde Neuquén a la localidad, y ahora avanzamos hacia su puesta en funcionamiento definitiva”.

“Este es el modelo de gestión que promovemos desde el EPAS: planificar en etapas, ser transparentes en cada llamado y ejecutar con responsabilidad los recursos del Estado provincial para que las inversiones en infraestructura sanitaria lleguen a cada localidad de la provincia, sin importar su tamaño”, agregó el titular del organismo.

Gestión integral del recurso

El llamado a licitación se suma a otras acciones que el Gobierno provincial viene desarrollando en Taquimilán para fortalecer la gestión integral del agua. En articulación con el Municipio y la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la provincia, el Ente avanzó en la operación del acueducto que transporta agua desde el río Neuquén a la planta potabilizadora, mediante una cañería de 12 kilómetros, que originalmente fue proyectada para riego agrícola y que fue adaptada para cumplir también la función de abastecimiento domiciliario.

Esta intervención buscó dar respuesta a las dificultades de suministro que atraviesa la localidad cada verano, como consecuencia del aumento de la demanda y la disminución de los caudales superficiales y subterráneos producto de las sequías prolongadas que afectan al norte neuquino. Para poder utilizarlo, desde el Organismo se realizaron reparaciones de filtraciones en el acueducto y el mantenimiento de los equipos electromecánicos, con el objetivo de asegurar un suministro más seguro, eficiente y sostenible para los vecinos y vecinas de Taquimilán.

Además, está prevista la ejecución de dos perforaciones sobre la margen izquierda del río Neuquén antes de la temporada estival. Esto permitirá mejorar considerablemente la capacitación de agua, aumentando los caudales a potabilizar en la planta y el suministro domiciliario, para ello el Organismo destinará más de $138.000.000.