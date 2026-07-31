​El sábado el suministro de agua potable estará afectado en el Este capitalino ​

Se debe a tareas de cambio de traza de una cañería en la zona de la obra que se está ejecutando en la Avenida Mosconi, ya que la misma queda por debajo del viaducto en construcción y es necesario reubicarla antes de avanzar con esa etapa de los trabajos.

El Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS) informa que el sábado 1 de agosto se registrará una afectación en el suministro de agua potable en la zona Este de la ciudad de Neuquén.

El motivo de la interrupción responde a la ejecución de trabajos correspondientes al corrimiento de la traza del acueducto de PVC de 315 milímetros de diámetro y a la anulación del caño de asbesto-cemento de 150 milímetros, como parte de la obra Avenida Mosconi-Sector 6, necesarios porque las cañerías existentes quedan por debajo del viaducto que se está construyendo.

Se solicita a los usuarios almacenar agua de forma preventiva durante el viernes, priorizando su uso para consumo humano e higiene, de manera de contar con reserva suficiente para cubrir las necesidades del sábado.

Se estima que, en horas de la tarde-noche, el suministro se irá restableciendo en forma paulatina, ganando presión progresivamente en las redes de distribución.

Ante consultas o reclamos, los usuarios pueden comunicarse al Centro de Atención al Usuario 0800 222 4827 o a través del Bot del Organismo 2994 52-3084.

Desde el EPAS se agradece la comprensión de los vecinos y vecinas durante la ejecución de estos trabajos, que forman parte de las obras de infraestructura sanitaria en la zona.