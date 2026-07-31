​Figueroa en Villa Pehuenia: “El plan vial que lleva adelante la provincia va a transformar a la Región del Pehuén” ​

El gobernador destacó la relevancia de todas las obras de pavimento que se ejecutan y aseguró: “Lo que se hizo en toda la historia de la provincia del Neuquén, nosotros lo vamos a hacer en cuatro años”.

El gobernador Rolando Figueroa aseguró este jueves que la pavimentación de las rutas 23, 46 y de la 11 entre Villa Pehuenia y Moquehue cambiará la conectividad de la Región del Pehuén, potenciando el turismo, la producción y nuevas oportunidades para sus comunidades.

“En toda la historia de la provincia se habían hecho 1.050 kilómetros de asfalto de rutas provinciales, nosotros estamos repavimentando 650”, explicó el gobernador durante un informe de gestión que brindó en Villa Pehuenia. Allí adelantó que “desde septiembre comenzamos con las nuevas licitaciones y ya vamos a tener 1.000 kilómetros nuevos de ruta en construcción”.

“Lo que se hizo en toda la historia de la provincia del Neuquén, nosotros lo vamos a hacer en cuatro años”, remarcó.

Por otra parte, destacó que se encuentra en su etapa final la instalación de la planta de GLP para Moquehue y adelantó que en las próximas semanas se harán las pruebas correspondientes para la puesta en funcionamiento.

Recordó que se está avanzando con la obra que lleva el servicio de gas natural a distintos lugares del Norte de la provincia y agregó: “Había algunas localidades que tenían planta de GLP, con lo cual las vamos trasladando. La primera que sacamos cuando llegamos a Los Miches la trajimos a Moquehue”.

El gobernador destacó que, cuando se finalice la planta de gas, desde la Provincia hay préstamos disponibles para la ejecución de las conexiones domiciliarias. “Solicitan la conexión y lo pagan con un préstamo directamente. Son obras individuales que tiene que hacer cada uno de ustedes”, explicó.

Se refirió también al programa provincial Neuquén Habita, que prevé la ejecución de más de 20.000 soluciones habitacionales durante dos años en la provincia. Dijo que se busca trabajar en Villa Pehuenia con “un nuevo prototipo”, que incluye dos plantas y dos dormitorios.

Además, puntualizó que en la localidad “hay cerca de 200 personas inscriptas en los créditos hipotecarios no bancarios” y expresó: “Son hasta 150 millones de pesos que cada uno de los que resulte beneficiario puede utilizar para comprar en el corralón que quiera, contratar a quien quiera y ponerle el formato que quiera a su vivienda”. Aseguró que el objetivo es “entregar este año alrededor de 4.000” en la provincia.

Además, informó que se ejecutará la obra de asfalto en la calle Los Coihues de Villa Pehuenia, desde el centro comercial hasta los complejos. “Son 3,5 kilómetros de pavimento, que ya estamos en la última etapa para poder empezar. La queremos arrancar antes de octubre”, aseveró.

Figueroa detalló que entre Villa Pehuenia, Moquehue y Aluminé se ejecutarán 59 obras sobre un total de 174 para toda la Región del Pehuén. También comentó que se construirán 20 Centros Deportivos Comunitarios (CDC) en toda la provincia, incluido uno en Moquehue.

Adelantó que se construirá “un Centro de Convenciones en Villa Pehuenia, con una inversión de 13.500 millones de pesos y una superficie de 2.500 metros cuadrados”. “En el lago Moquehue también queremos hacer un paseo costero”, dijo Figueroa y comentó que ya están los fondos disponibles para la primera etapa, que se prevé iniciar en octubre.