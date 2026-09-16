​Neuquén fortalece la capacitación de brigadistas para la prevención y el combate de incendios forestales ​

El Sistema Provincial de Manejo del Fuego continúa con su plan de capacitación y formación de personal, con el objetivo de fortalecer las capacidades operativas y profesionales de los combatientes de incendios forestales de cara a la próxima temporada.

Como parte de la estrategia provincial de prevención y preparación ante incendios forestales con personal capacitado, entre el 14 y el 16 de septiembre, en Loncopué, se realizó una capacitación sobre uso y mantenimiento de motosierras, destinada a personal que interviene en tareas de manejo del fuego. La formación formó parte del programa que lleva adelante el Sistema Provincial de Manejo del Fuego, en conjunto con el Sistema Nacional de Manejo del Fuego.

Durante las últimas semanas también se desarrollaron distintas instancias de formación en localidades de la provincia. En Loncopué, entre el 31 de agosto y el 4 de septiembre, se dictó una capacitación sobre FWI (Fire Weather Index o Índice Meteorológico de Peligro de Incendios) y entorno del fuego, una herramienta fundamental para evaluar las condiciones meteorológicas asociadas al comportamiento de los incendios.

En Aluminé, durante el mismo período, se capacitaron brigadistas en el uso y mantenimiento de motobombas y motosierras, mientras que en San Martín de los Andes se desarrolló una capacitación vinculada al mantenimiento y manejo de unidades forestales.

El cronograma continuará durante octubre con una nueva capacitación sobre FWI y entorno del fuego en Junín de los Andes, destinada a profundizar los conocimientos técnicos para la planificación y respuesta ante incendios.

Estas acciones forman parte de una estrategia de prevención y preparación ante incendios forestales, que busca contar con personal capacitado, equipamiento en condiciones y herramientas técnicas para anticipar escenarios de riesgo y mejorar la respuesta operativa.

La capacitación permanente es un componente central del manejo del fuego, especialmente antes del inicio de la temporada de mayor peligrosidad, cuando las condiciones de sequedad, viento y altas temperaturas pueden favorecer la propagación de incendios en distintos sectores de la provincia.