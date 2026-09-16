El Gobierno de Neuquén incorporó 230 nuevos policías destinados a reforzar los cuerpos de Seguridad, Penitenciario y Técnico, además de áreas de sanidad y personal civil.

La medida quedó formalizada mediante el Decreto 1450/2026, firmado por el gobernador Rolando Figueroa y el ministro de Seguridad, Matías Nicolini, y tiene vigencia desde el 1 de septiembre de 2026.

Los nuevos ingresos corresponden a postulantes que finalizaron y aprobaron las materias teórico-prácticas de formación como becarios para agentes y que, además, cumplieron con las aptitudes psicofísicas exigidas.

Se trata de 199 cargos corresponden al Cuerpo de Seguridad, 28 al Cuerpo Penitenciario y tres al área de empleados civiles, de acuerdo con la distribución presupuestaria establecida.

Los nuevos agentes ingresarán inicialmente bajo la figura de “Alta en Comisión”, una modalidad provisoria que contempla distintos períodos según el cuerpo y la formación de cada incorporación.

Para el Cuerpo de Seguridad y el Cuerpo Penitenciario, la designación podrá extenderse hasta dos años. En el caso del Cuerpo Técnico con título secundario oficial será de hasta un año, mientras que para profesionales universitarios o terciarios y para el personal civil será de hasta seis meses.

La mayor parte de las incorporaciones estará destinada al Cuerpo de Seguridad, Escalafón General. También se incorporará personal al Cuerpo Penitenciario, Escalafón Custodia.

El decreto contempla además nuevos agentes para el Cuerpo Técnico, con funciones específicas. Entre ellas: bomberos y operadores de videocámaras, además de personal vinculado con oficinas y tareas administrativas.

La estructura también incorpora profesionales para el área de Sanidad policial, con cargos de médico, médico laboral, psicólogo, odontólogo, kinesiólogo y enfermero. Junto con personal civil administrativo.