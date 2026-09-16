​EPAS firmó un acuerdo con Protección al Consumidor para impulsar el programa “ConSumo Respeto” ​

La provincia fortalece el cuidado del ambiente y la conexión con los usuarios. El organismo provincial profundiza su campaña de pago de servicios en forma digital.

El Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS) formalizó su adhesión al Programa Integral “ConSumo Respeto”, impulsado por la dirección provincial de Protección al Consumidor. La adhesión se formalizó mediante la firma de un acta acuerdo entre ambos organismos, que establece una alianza estratégica para promover una gestión más responsable de los recursos hídricos y fomentar el consumo consciente en toda la provincia del Neuquén.

Los cinco ejes del programa

El Programa ConSumo Respeto se estructura en torno a cinco objetivos centrales que orientarán las acciones conjuntas entre ambos organismos: consumidores conscientes, que pone en el centro el compromiso con las personas y el ambiente; economía circular, que prioriza la producción y el consumo local, reutilizando recursos que la economía lineal descarta; Estado inteligente, orientado a la despapelización, la simplificación de procesos y el ahorro energético; alimentación saludable, tanto en el ámbito interno del Estado como en la vida cotidiana de la ciudadanía; consumos virtuales responsables, con foco en mitigar los delitos económicos digitales y las afectaciones vinculadas a la ludopatía derivada de las nuevas tecnologías.

Nuevas herramientas digitales

En sintonía con estos objetivos, EPAS llevó adelante la renovación de su página web y el desarrollo de un chatbot, que tienen como objetivo facilitar a todos sus usuarios el pago de los servicios, gestión de reclamos online las 24 horas y proteger el ambiente que habitamos. Las mismas se encuentran disponibles desde la página web www.epas.gov.ar.

Tanto desde la Oficina Virtual, como desde el bot del EPAS, los usuarios ya pueden solicitar las facturas para abonar. En los próximos días, además, se sumará la posibilidad de pagar directamente desde el bot.

Entre los beneficios esperados de esta implementación se destacan respecto del medio ambiente la reducción del consumo de papel y de la emisión de residuos; en gestión administrativa, los procesos más ágiles y eficientes, con menor carga de trabajo en la gestión de documentación física; y en cuanto a accesibilidad, una mayor facilidad para que los usuarios consulten sus documentos y gestionen sus cuentas desde cualquier lugar y momento.

Con esta adhesión, el EPAS reafirma su compromiso con la modernización del Estado y con prácticas más sostenibles, eficientes y accesibles para toda la comunidad neuquina. Para más información sobre estas herramientas y otros trámites del organismo, los usuarios pueden ingresar a www.epas.gov.ar, sitio oficial de referencia del EPAS.