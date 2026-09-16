​El EPAS refuerza su personal para acompañar el crecimiento de Neuquén ​

Cerró la inscripción online del Concurso Externo del EPAS: la Comisión evaluará los CV y notificará por correo electrónico a cada postulante los pasos a seguir.

Neuquén capital crece a un ritmo que supera la media nacional, un fenómeno que se hace especialmente visible en la meseta, una de las zonas de mayor expansión urbana y demográfica de los últimos años. Ese crecimiento exige al Estado provincial ampliar la infraestructura básica y los servicios esenciales, entre ellos el agua potable y el saneamiento.

En ese contexto, el Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS) lleva adelante un Concurso Externo de ingreso de personal. La inscripción, realizada a través de la página oficial del organismo, cerró el 14 de septiembre. La búsqueda apunta a cubrir 25 vacantes de perfiles profesionales, técnicos, administrativos y operativos que se desempeñarán en Neuquén capital, particularmente en la zona de la meseta, para fortalecer la capacidad de respuesta del EPAS ante una demanda que no deja de crecer.

El fortalecimiento de una empresa pública

El nivel de respuesta a la convocatoria reafirma la línea que sostiene el gobernador Rolando Figueroa, quien remarca en cada acto público el rol de las empresas estatales en Neuquén y su orientación hacia la eficiencia y la mejora constante de los servicios.

Trabajar en un organismo que gestiona un servicio esencial como el agua y el saneamiento -y que atraviesa un proceso de fortalecimiento de su estructura técnica y profesional- se consolida como una opción laboral atractiva para quienes buscan estabilidad y sentido de pertenencia en el Estado.

Nuevos servicios en la meseta

La necesidad real está marcada por la existencia de un nuevo ejido de la ciudad de Neuquén, ubicado hacia el norte, en el límite con Centenario. En ese sector la provincia llevó a cabo una obra que permitió la construcción de un acueducto que posee 9 kilómetros de extensión, que nace en la Planta Mari Menuco y termina en la Meseta de Neuquén. Esta infraestructura, que opera el organismo con su personal, dispone de 31 puntos de distribución para redes futuras que los municipios de Centenario y Neuquén con el IPVU desarrollarán.

Además, esta gestión está ejecutando la obra hídrica más importante de los últimos años, que permitirá duplicar la capacidad de potabilización de agua potable para toda la confluencia y cubrirá las necesidades de la región por los próximos años.

Desde la Gerencia de Recursos Humanos del EPAS se trabajó en este proceso tal cual está establecido en el Convenio Colectivo de Trabajo. Primero se realizó el concurso interno para que el personal que trabaja dentro de la Administración Pública se pueda inscribir, y posteriormente se está llevando a cabo esta búsqueda para cubrir las necesidades de personal.

Cómo sigue el proceso

Con la inscripción cerrada, la Comisión se reunirá para analizar la documentación presentada por cada postulante conforme a los requisitos de cada perfil, y notificará oportunamente a todos los interesados. Quienes cumplan con las condiciones del perfil y presenten la documentación respaldatoria correspondiente continuarán en el proceso de selección, para lo cual recibirán material de estudio que les permitirá prepararse para el examen específico de cada puesto.