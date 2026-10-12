​Neuquén Capital: EPAS suspende la atención presencial por reparaciones y refuerza sus canales virtuales ​

El organismo informó que la medida se debe a inconvenientes detectados el viernes pasado en el edificio de atención comercial. Mientras se realizan las reparaciones, los usuarios podrán efectuar trámites y consultas a través de la Oficina Virtual, el asistente virtual y la línea telefónica gratuita.

El Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS) informa que la atención presencial en su edificio comercial de Neuquén capital se encuentra suspendida temporalmente debido a inconvenientes edilicios detectados el viernes pasado.

Ante esta situación, el organismo reforzó sus canales de atención virtual para garantizar la continuidad de los trámites y las consultas de los usuarios mientras se llevan adelante las reparaciones correspondientes.

Las gestiones podrán realizarse durante las 24 horas a través de la Oficina Virtual, disponible en el sitio web oficial www.epas.gov.ar, y mediante el asistente virtual (bot), al que también se accede desde esa página.

Además, continúa habilitada la línea telefónica gratuita 0800-222-4827, para que los usuarios puedan comunicarse con el organismo.

Desde el EPAS agradecen la comprensión de la comunidad ante este inconveniente e indicaron que informarán oportunamente cuándo se normalizará la atención presencial en las oficinas comerciales.