​Más vecinos de Cutral Co y Plaza Huincul tendrán saneamiento domiciliario ​

El trabajo entre la Provincia y los municipios de la Comarca permite avanzar en obras clave, con acuerdos históricos que llevaban más de cuarenta años sin resolverse.

El Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS), en conjunto con los municipios de Cutral Co y Plaza Huincul, lleva adelante la readecuación de las lagunas de tratamiento cloacal de ambas localidades, una obra que beneficiará a más de 120.000 vecinos y que representa una de las inversiones más significativas en infraestructura sanitaria ejecutadas en la región.

La inversión supera los 10.000 millones de pesos y se financia en partes iguales entre el Ejecutivo provincial y los municipios, en un esquema de trabajo coordinado orientado a garantizar soluciones sostenibles en el tiempo.

Una vez finalizada la obra, permitirá ampliar la capacidad de tratamiento de la planta, conectar los colectores norte y sur de ambas ciudades -actualmente en ejecución por los municipios- e incorporar tecnología actualizada para el cumplimiento de la normativa ambiental vigente. La finalización del contrato original está prevista para fines de 2025.

Más allá de la obra de ampliación, lo distintivo del proceso es la forma de gestión conjunta que las autoridades locales y provinciales vienen sosteniendo para revertir el déficit histórico de infraestructura básica en Cutral Co y Plaza Huincul.

En septiembre de 2025, en un acto encabezado por el gobernador, Rolando Figueroa, los municipios asumieron formalmente obligaciones y responsabilidades sobre los costos de captación de agua potable y tratamiento de efluentes -que luego ellos mismos distribuyen y recolectan en sus localidades-. En esa misma instancia se definieron tarifas unificadas y mecanismos de actualización, consolidando un modelo de gestión integral del agua para la comarca.

Figueroa destacó que se trata de un logro alcanzado tras cuarenta años sin consenso entre las partes, y remarcó que el acuerdo permitirá, además, mejorar la calidad del servicio para los vecinos.

A este acuerdo se sumó, el mes pasado, la puesta en marcha de un equipo nuevo en el sistema de agua potable ubicado sobre el río Neuquén, el principal sistema de abastecimiento para las ciudades de la comarca, que opera las 24 horas los 365 días del año. Hacía más de 20 años que el Organismo no contaba con una bomba de repuesto para este sistema.

Las autoridades locales adquirieron el motor por una suma superior a los $200 millones, mientras que el EPAS -a través de personal propio de la Subgerencia Acueducto Cutral Co- llevó adelante el armado del equipo de bombeo. En total, la inversión superó los $450 millones: $250 millones aportados por el Organismo con fondos propios y $200 millones por los municipios.

Los distintos hitos alcanzados en Cutral Co y Plaza Huincul -la readecuación de las lagunas de tratamiento cloacal, el acuerdo tarifario histórico y la renovación del equipo de bombeo del río Neuqué- comparten una misma lógica de gestión: la articulación sostenida entre la Provincia, a través del EPAS, y los municipios locales, como camino para resolver de manera definitiva problemas estructurales de infraestructura sanitaria en la región.