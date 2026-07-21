​La Provincia despliega un operativo preventivo por el temporal de nieve y lluvia ​

Equipos de Defensa Civil, Seguridad Vial, Policía, SIEN y Vialidad trabajan sobre los principales corredores. Se recomienda consultar el estado de las rutas, evitar desplazamientos nocturnos e innecesarios y postergar los viajes hacia Chile mientras persistan las condiciones adversas en el vecino país.

Durante los próximos días se espera un marcado desmejoramiento de las condiciones meteorológicas en gran parte de la provincia, con lluvias, nevadas y bajas temperaturas, por lo que se solicita a la población extremar las medidas de prevención y evitar desplazamientos innecesarios, especialmente entre hoy y mañana, miércoles.

De acuerdo con el pronóstico de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), el ingreso de aire frío y húmedo provocará un incremento de la inestabilidad, con precipitaciones que afectarán principalmente la zona cordillerana, precordillerana y el centro de la provincia.

Al respecto, Fernando Frassetto explicó que las lluvias continuarán en el norte neuquino, mientras que hacia esta noche y durante el miércoles aumentará la probabilidad de nevadas en distintos sectores de la cordillera. También podrían registrarse nevadas dispersas en localidades como Zapala, Cutral Co y sectores del centro provincial.

En contacto con Radio y Televisión del Neuquén indicó que las mayores acumulaciones de nieve continúan concentrándose desde Caviahue hacia Villa Pehuenia, mientras que en el centro y sur predominarán las lluvias, con nieve restringida a cotas superiores a los 1.500 metros.

Por su parte el director provincial de Defensa Civil, Carlos Cruz, señaló que el período de mayor intensidad del fenómeno se prevé entre este martes y el miércoles, cuando se registren las temperaturas más bajas y las precipitaciones más importantes.

Por tal motivo, la Secretaría de Emergencia y Gestión del Riesgo mantiene un amplio operativo preventivo con equipos desplegados sobre los principales corredores viales de la provincia, incluyendo las rutas nacionales 237 y 40 y las rutas provinciales 13, 21, 26, 27 y 46, además de sectores de Siete Lagos, Aluminé, Villa Pehuenia, Caviahue, Copahue, Zapala, Cutral Co, Piedra del Águila y el norte neuquino.

El dispositivo involucra a personal de Protección Civil, Seguridad Vial, Policía de Neuquén, SIEN, Vialidad y otros organismos, preparados para brindar asistencia a quienes transiten por esas zonas y responder ante cualquier eventualidad.

Estado de rutas

Desde la Dirección Provincial de Vialidad insistieron en la necesidad de consultar el estado de rutas antes de emprender un viaje en la página oficial https://www.dpvneuquen.gov.ar o en el Centro de Atención al Usuario al teléfono 2942-572138. Pidieron, además, verificar las condiciones meteorológicas, respetar las indicaciones del personal operativo y evitar desplazamientos que no sean estrictamente necesarios durante los momentos de mayor intensidad del temporal y en horario nocturno.

A primera hora de este martes la ruta provincial 13 permanecía intransitable, mientras que la ruta provincial 46 desde el empalme con la ruta nacional 40 hasta el empalme con la ruta provincial 24 requería portación obligatoria de cadenas y desde allí hacia la cuesta del Rahue presentaba visibilidad reducida por neblina.

En relación con los pasos internacionales, Cruz informó que las intensas precipitaciones que afectan al sur de Chile han generado anegamientos, crecidas de ríos y múltiples complicaciones en el territorio vecino. Por ese motivo, se recomienda postergar los viajes hacia Chile hasta tanto mejoren las condiciones climáticas y operativas de los pasos fronterizos.

Esta recomendación responde a que el sistema frontal también afecta a las regiones chilenas limítrofes con Neuquén, especialmente La Araucanía, Biobío y Los Ríos, donde se registran lluvias intensas, nevadas en la cordillera y complicaciones en rutas y pasos internacionales debido a la crecida de ríos, anegamientos y otras contingencias asociadas al temporal.

Esta mañana, por caso, el paso internacional Pino Hachado permanecía cerrado por nieve y hielo sobre la calzada. Equipos trabajan en el lugar. El próximo reporte será a las 10.

Según la AIC, luego del ingreso del aire frío se prevé un leve ascenso de las temperaturas hacia el fin de semana. Sin embargo, los modelos meteorológicos anticipan un nuevo sistema frontal hacia fines de julio, con precipitaciones más intensas y la posibilidad de viento Zonda en algunos sectores de la provincia antes del ingreso de un nuevo frente frío.

La Provincia continuará monitoreando la evolución del fenómeno meteorológico junto con la AIC y los organismos operativos e informará oportunamente cualquier actualización que requiera la adopción de nuevas medidas preventivas.