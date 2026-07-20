​Figueroa y Weretilneck fortalecen la gestión pública y el análisis de incendios forestales ​

Los gobernadores de Neuquén y Río Negro suscribieron un convenio de cooperación técnica y asistencia, a través del cual se capacitará en diversas áreas de la gestión pública y la administración provincial.

El gobernador Rolando Figueroa firmó el Convenio Marco de Cooperación Técnica y Asistencia Interprovincial con su par de Río Negro, Alberto Weretilneck. El objetivo es diseñar, organizar y dictar formaciones, capacitaciones y tecnicaturas para diversas áreas de la gestión y la administración pública.

En el convenio se expresa que Río Negro, a través del Instituto Provincial de la Administración Pública (IPAP), cuenta con capacidad técnica e institucional para el diseño y dictado de programas de formación y capacitación en diversas áreas de la gestión pública y la administración provincial.

Por su parte, Neuquén manifiesta su interés en acceder a la oferta formativa del IPAP, en particular a la Tecnicatura Superior en Análisis de Incendios Forestales, a los efectos de fortalecer las capacidades de su personal. Ambas provincias comparten el objetivo de promover la cooperación interprovincial en lo que a materia de prevención y manejo de incendios forestales refiere.

El convenio busca establecer un espacio de cooperación entre ambas provincias para el diseño, organización y dictado de los programas de formación, capacitación y tecnicaturas que integran la oferta académica del IPAP rionegrino, conforme a las necesidades que la provincia del Neuquén identifique y las partes convengan mediante acuerdos específicos.

Las provincias deberán celebrar convenios específicos para la implementación de cada actividad de formación o capacitación. En ellos se detallarán la denominación y contenido de la actividad, el cronograma, la cantidad de participantes, entre otros aspectos.