​Figueroa destacó la reducción de impuestos para potenciar inversiones en Neuquén ​

El gobernador remarcó las estrategias tributarias que ofrece el Estado para atraer nuevas empresas y fortalecer a la industria local, y la importancia de este esquema para el desarrollo de Vaca Muerta y la exportación de GNL.

Con el lanzamiento del nuevo Parque Industrial Capital de la ciudad de Neuquén, el gobernador Rolando Figueroa delineó la estrategia provincial orientada a la baja impositiva del sector industrial con el objetivo de mejorar la competitividad de las empresas y atraer nuevas inversiones hacia Vaca Muerta. Remarcó que este esquema se sustenta en una articulación de beneficios que incluye al programa Invierta Neuquén, impulsado por el Ejecutivo provincial, las herramientas nacionales del RIGI, y el nuevo plan de estímulo lanzado por el intendente de Neuquén, Mariano Gaido, Invierta Capital.

En su análisis, el gobernador detalló que el RIGI garantiza una disminución del 10 por ciento en el impuesto a las ganancias, fundamental para competir con mercados internacionales como Estados Unidos. Esta medida se complementa con la iniciativa Invierta Neuquén, que fija una alícuota del cero por ciento en Ingresos Brutos y en el impuesto inmobiliario, sumado a las facilidades para el acceso a tierras fiscales y a los aportes de los municipios mediante la eliminación de tasas locales. “Creemos que la menor presión tributaria contribuye a generar mayor actividad”, aseguró.

Figueroa estimó que para el año 2030 la actividad económica de la provincia se va a duplicar y que, para alcanzar esa meta, resulta indispensable el desarrollo en Vaca Muerta, con un esquema de beneficios fiscales que permite reducir los costos en el upstream y atraer los capitales necesarios para sostener el crecimiento.

En este sentido, vinculó el alivio impositivo con la viabilidad para la exportación de gas natural licuado (GNL) hacia nuevos mercados internacionales. “Ninguna empresa va a producir si el costo de producir es más caro de lo que tiene que terminar vendiendo”, explicó, y remarcó que las herramientas actuales permiten cerrar el círculo productivo para que la industria local salga al mundo de forma competitiva.

Para complementar estas acciones productivas, también se refirió al esquema de beneficios estará articulado con el RIDE (Registro Informático de Empleadores). A través de este sistema, la provincia cruzará datos para medir la creación de empleo local y, a partir de esa información, avanzar en la liberación progresiva del pago de Ingresos Brutos y otros tributos, atando el alivio fiscal directamente a la contratación de mano de obra neuquina.

Figueroa señaló que con “menos impuestos se incrementa la actividad productiva” y que con la inversión adecuada del Estado “se construye sustentabilidad social”.

Sostuvo que “esta oportunidad que tenemos desde Neuquén capital, para el asentamiento de la industria a una tasa cero, para generar desarrollo, es un claro mensaje hacia toda la Argentina de que a los neuquinos nos va bien porque nos esforzamos para ello”, y concluyo que “nuestro interés es primero los neuquinos, vamos a estar estos primeros 30 días para otorgarle prioridad a todos los empresarios neuquinos que se puedan integrar”.