​Más equipamiento para el GEOP de Junín de los Andes ​

El grupo especial de la Policía del Neuquén recibió indumentaria, elementos de protección balística y equipamiento operativo a fin de mejorar las condiciones de trabajo de los efectivos y ampliar su capacidad de respuesta ante situaciones de alta complejidad.

Como parte del Plan de Fortalecimiento Policial, el Gobierno provincial realizó una nueva entrega de equipamiento destinado a la División Grupo Especial de Operaciones Policiales (GEOP) de Junín de los Andes, con el objetivo de mejorar las condiciones de trabajo de sus integrantes y fortalecer su capacidad de respuesta ante eventos complejos.

La entrega incluyó cascos balísticos, chalecos de protección, placas balísticas RB3, escudos, mantas ignífugas, bastones de infantería, equipos de disuasión y máscaras de gas. Además, se incorporó indumentaria para el personal, compuesta por garibaldinas, fajinas, remeras y borceguíes.

Estos elementos permiten mejorar la protección individual de los efectivos, optimizar las intervenciones operativas y brindar mayores herramientas para el desarrollo de tareas que requieren preparación especializada.

El ministro de Seguridad, Matías Nicolini, destacó la importancia de equipar a las unidades policiales de toda la provincia. “Para cuidar a los neuquinos tenemos que cuidar también a quienes nos cuidan. Por eso seguimos invirtiendo en equipamiento, capacitación y mejores condiciones de trabajo para nuestra Policía. Queremos que cada efectivo cuente con las herramientas necesarias para cumplir su tarea con profesionalismo y seguridad”, expresó.

La incorporación de estos recursos forma parte de una política sostenida de inversión en seguridad pública, que contempla la modernización del equipamiento policial, la renovación del parque automotor, la incorporación de tecnología y el fortalecimiento de las unidades especiales.

Desde el ministerio de Seguridad se destacó que estas acciones permiten acompañar el crecimiento de la institución policial y garantizar que las distintas dependencias, tanto de la capital como del interior provincial, cuenten con los recursos necesarios para responder a las demandas de la comunidad.