​La Sinfónica lleva el folclore y la música clásica a escuelas y comisiones vecinales ​

Con la dirección del maestro Andrés Tolcachir, la Orquesta Sinfónica del Neuquén ofrecerá, esta semana, presentaciones en instituciones educativas y espacios comunitarios de Centenario, Plottier y Neuquén.

La música de la Orquesta Sinfónica del Neuquén llegará esta semana a distintos espacios educativos y comunitarios de la provincia, como parte de la propuesta “Música para Vos”, organizada por la Fundación BPN, con el acompañamiento del Banco Provincia del Neuquén y el Gobierno provincial.

Bajo la dirección del maestro Andrés Tolcachir, la Orquesta dejará por unos días su escenario habitual del Cine Teatro Español para acercar sus interpretaciones a nuevos públicos. La iniciativa se desarrolla como parte de las celebraciones por el Día del Maestro y el aniversario de la ciudad de Neuquén.

El recorrido comenzará el miércoles 9, con dos presentaciones, a las 11 y a las 14, en la Fundación Padre Jacinto Stábile, ubicada en Chile 537 de Centenario. El jueves 10, a las 10 y a las 14, será el turno del Colegio Creciendo, en San Martín 440 de Plottier.

La agenda continuará el viernes 11, a las 10, en el Instituto “María Auxiliadora Neuquén”, ubicado en Roca 855 de la capital provincial. Finalmente, el sábado 12 realizará una presentación a las 19 en la Comisión Vecinal Islas Malvinas, ubicada en Castelli y Carlos Emma de la Neuquén Capital.

Se podrá disfrutar de grandes obras del folklore argentino con arreglos de J.C. Cuacci y Daniel Sánchez, con la voz de Miguel Ángel Michelena, y un concierto didáctico de música clásica y contemporánea, cerrando con el Himno Provincial del Neuquén. Además, acompañará el Taller de Danzas Folclóricas de la Fundación BPN para sumar música, danza y tradición.