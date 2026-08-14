​Comisiones de Fomento y municipios sin coparticipación sellaron su pauta salarial a julio del 2027 ​

En línea con la pauta salarial acordada para la administración provincial, las Comisiones de Fomento y los gobiernos locales que no están incluidos en el régimen de coparticipación fijaron actualización por IPC hasta julio del 2027, aumentos adicionales al básico y bonos extraordinarios.

El Gobierno provincial suscribió este jueves 13 de agosto con los representantes de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), el acta en la que se establece la pauta de aumento salarial para los agentes de los municipios de segunda categoría que no están incluidos en el régimen de coparticipación provincial y las Comisiones de Fomento. Regirá hasta julio de 2027.

Respecto al acuerdo firmado para la administración central el gobernador Rolando Figueroa había expresado que “es el mayor esfuerzo que la provincia del Neuquén puede hacer y es por lejos el mejor acuerdo salarial que existe en la República Argentina”. En esa misma línea se desarrolló el acuerdo para el resto de los trabajadores y las trabajadoras de las Comisiones de Fomento encuadrados en la Ley 3373, Anexo ll y los gobiernos locales antes mencionados.

Entre otros puntos salientes el acuerdo establece un salario líquido mínimo de 1.100.000 pesos a partir de agosto, equiparándolo al valor estimado de la canasta básica total. También plantea una actualización salarial por índice de Precios al Consumidor (IPC) para el período comprendido entre julio de 2026 y junio de 2027. Los períodos de actualización se aplicarán en los meses de octubre de 2026, (IPC correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre de 2026); enero de 2027, (IPC para los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2026); abril de 2027 (IPC de los meses de enero, febrero y marzo de 2027); y julio de 2027 (IPC para los meses de abril, mayo y junio de 2027).

Las variaciones del IPC a aplicar en las actualizaciones salariales se calcularán como una media ponderada del 50% del IPC elaborado por la dirección provincial de Estadística y Censos de Neuquén y el 50% del IPC elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Además, se incorporaron dos suma extraordinarias, no remunerativas y no bonificables. La primera, de 410.000 pesos, a abonarse durante la segunda quincena de septiembre de 2026; y la segunda, de 480.000 pesos, a abonarse durante la segunda quincena de enero de 2027. Estas sumas serán extensivas al sector pasivo, en las proporciones previstas por Ley.

Según consta en el acta, se aplicará un incremento salarial del 4% en los haberes de noviembre de 2026, sobre los haberes conformados luego de la actualización salarial correspondiente a octubre de 2026. Y luego se sumará un incremento salarial del 3% en los haberes de enero de 2027, sobre los haberes conformados luego de la aplicación de la actualización salarial correspondiente a enero de 2027.

Además, habrá una compensación por Ropa de Trabajo a abonarse en dos cuotas, manteniendo el mecanismo de actualización por la variación del IPC ponderado, considerando para el primer pago de 2027 la recomposición del 7% propuesto en el punto anterior.

El acuerdo establece la actualización por IPC para las Asignaciones Familiares y abonar a partir de agosto 2026 a las trabajadoras y los trabajadores incluidos en este acuerdo en concepto de refrigerio un monto 110.228 pesos.

Por el Ejecutivo estuvieron presentes la secretaria de Hacienda y Finanzas, Carola Pogliano, el subsecretario de Recursos Humanos, Juan González López y la directora de Relaciones laborales del Sector Público, Natalia Puppio. En representación de ATE participaron el secretario general Carlos Quintriqueo y la secretaria adjunta, María José García Crespo.