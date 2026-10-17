​La Provincia colabora con recursos aéreos y terrestres para la búsqueda de un gendarme desaparecido en el río Codihue ​

La secretaría de Emergencias y Gestión del Riesgo coordina un intenso despliegue técnico, logístico y humano que incluye helicópteros, drones de alta tecnología, buzos tácticos y baqueanos para hallar al efectivo desaparecido.

La secretaría de Emergencias y Gestión del Riesgo, a cargo de Luciana Ortiz Luna, coordina el operativo de búsqueda de un efectivo de Gendarmería Nacional desaparecido mientras intentaba cruzar el Arroyo Codihue en cercanías de la estancia Halcón, en jurisdicción de Las Lajas. El procedimiento se activó tras la comunicación de Gendarmería a la Policía del Neuquén y articula recursos humanos, técnicos y logísticos de distintos organismos para dar con su paradero. Lucas Bousemare está a cargo de la coordinación de los medios aéreos.

Entre los recursos desplegados se encuentra un helicóptero de la Provincia al que se suma otro del gobierno nacional para realizar tareas de rastrillaje aéreo, junto con personal técnico y policial, además de un dron de alta capacidad destinado a la búsqueda de personas equipado para operar en condiciones meteorológicas adversas. También participa personal de la Policía del Neuquén especializado en buceo.

En tierra trabajan efectivos de la Policía del Neuquén, personal de la comisaría de Las Lajas, de Seguridad Ciudadana de esa localidad y de Defensa Civil. Se sumó una cuadrilla de Manejo del Fuego de Loncopué, con personal caminante oriundo de la zona y conocedor del terreno, que colabora en los rastrillajes sobre las márgenes del río. Asimismo, la secretaría de Emergencias y Gestión del Riesgo desplegó personal sanitario desde Zapala para brindar asistencia ante cualquier eventualidad.

También se encuentra en preparación una embarcación semirrígida que será incorporada al operativo junto con personal de búsqueda acuática de la Secretaría, para ampliar las tareas de rastrillaje en el río.

El operativo se desarrolla en coordinación con Gendarmería Nacional, cuyos efectivos trabajan en el lugar y aportaron referencias sobre el sector de intervención y un punto apto para las operaciones aéreas. La articulación entre los distintos organismos permite organizar el despliegue de los recursos y adecuar las tareas a las condiciones del terreno y a las necesidades de la búsqueda.

Las tareas se llevan adelante con un monitoreo permanente de las condiciones meteorológicas y del comportamiento del río, cuyo caudal presenta un incremento significativo. En este contexto, se recomienda transitar con extrema precaución por la ruta provincial 21, especialmente en el sector del puente sobre el arroyo Coihue, debido a las afectaciones registradas por el aumento del caudal.

La Provincia mantiene el despliegue de los recursos disponibles y la coordinación entre los organismos intervinientes para sostener la búsqueda, priorizando la seguridad del personal que trabaja en la zona.