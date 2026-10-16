​Neuquén coordina el operativo para acompañar a las familias crianceras ​

Autoridades provinciales y municipales se reunieron en Chos Malal y Zapala para planificar acciones de prevención, asistencia y seguridad vial durante los desplazamientos estacionales. También analizaron mejoras en caminos, señalización y acceso a las veranadas.

La secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos realizó reuniones de coordinación en Chos Malal y Zapala para planificar el Operativo Trashumancia 2026-2027, destinado a mejorar las condiciones de seguridad y acompañar a las familias crianceras durante sus desplazamientos estacionales.

En Chos Malal, la jornada contó con la participación de la secretaria de Emergencias y Gestión de Riesgos, Luciana Ortiz Luna y del intendente Nicolás Albarracín, junto con representantes de organismos provinciales, municipales e instituciones vinculadas a la actividad.

Los encuentros reunieron a referentes de Protección Civil, SIEN, Seguridad Vial, Manejo del Fuego, Producción, Tierras y Policía del Neuquén, además de autoridades municipales y otros actores involucrados en la organización del operativo.

Durante las reuniones se evaluaron las necesidades de cada región y se abordaron aspectos relacionados con la prevención de siniestros, la seguridad vial, el mantenimiento de caminos y accesos a las veranadas, la disponibilidad de agua, la infraestructura de apoyo y la cobertura sanitaria.

En la Región del Alto Neuquén se identificaron sectores que requieren mayor señalización, controles de tránsito y mejoras en las condiciones de circulación. En Zapala, en tanto, las tareas de planificación se centraron en el mantenimiento de caminos, la señalización vial y el control de la circulación de animales.

La planificación continuará con nuevas instancias de trabajo entre los organismos provinciales y las autoridades municipales, con el propósito de establecer prioridades, coordinar recursos y organizar los dispositivos de asistencia en el territorio.

La trashumancia constituye una práctica productiva, social y cultural profundamente arraigada en la identidad neuquina. Por eso, la preparación anticipada del operativo apunta a reducir riesgos y brindar acompañamiento a las familias crianceras durante el traslado de sus animales entre las zonas de invernada y veranada.