​Se realizó la séptima asamblea del Consejo de Seguridad del Limay en Piedra del Águila ​

Provincia y municipios firmaron convenios de descentralización para la aplicación de las leyes 2785 y 2786. También se abordó la conformación de áreas de Defensa Civil en cada localidad ante el pronóstico de crecidas para el verano.

El Consejo Regional de Seguridad Ciudadana del Limay realizó este viernes su séptima asamblea en el albergue municipal de Piedra del Águila. El encuentro se enmarca en la Ley provincial 3515 y fue coordinado por el subsecretario de Prevención y Organización Ciudadana del ministerio de Seguridad de la provincia del Neuquén, Luis Sánchez. Participaron funcionarios provinciales, intendentes, presidentes de comisiones de fomento, concejales y jefes policiales de la región.

En el inicio, la secretaria de Mujeres y Diversidad del ministerio de Gobierno, Mujeres y Derechos Humanos, Lorena Barabini, explicó el contenido de los convenios que se firmaron con cada municipio para la aplicación de las leyes provinciales 2785 y 2786. Detalló quién es la autoridad de aplicación de esas normas y destacó el acompañamiento de la Policía del Neuquén. También repasó los avances provinciales en la atención primaria de cada situación, en los distintos programas y en infraestructura.

Más recursos para la Dirección de Seguridad del Limay

El director de Seguridad del Limay, comisario inspector Cristian Vázquez, informó la adquisición de un minibús propio para la dirección. Hasta ahora se utilizaban los de los municipios de Piedra del Águila y Santo Tomás. También anunció la llegada de nuevos móviles 0 km para la región y para la división Tránsito, y de un móvil blindado para los grupos especiales.

Vázquez detalló los avances en la refacción de la Comisaría 8° de Piedra del Águila y agradeció el apoyo del municipio para reubicar al personal durante la obra. Además, informó que la comisión de fomento de Santo Tomás cedió un espacio para que el Grupo Especial de Operaciones Policiales (GEOP) se instale en esa localidad a partir de noviembre. Para el mantenimiento de la flota se alquiló un taller mecánico en Piedra del Águila y se adquirió un autoelevador.

Durante el encuentro la secretaria de Emergencias y Gestión de Riesgos, Luciana Ortiz Luna, advirtió que esta región de la provincia enfrentará un escenario difícil por el fenómeno de El Niño: las tormentas de diciembre y enero llenarán los cauces de arroyos y ríos. Por eso, señaló que es necesario verificar la situación de las poblaciones ubicadas en los márgenes.

Ortiz Luna remarcó que la creación de áreas de Defensa Civil será clave en cada localidad y que el trabajo vial será un eje principal. Mencionó como temas prioritarios la exposición de la población en zonas inundables, los lugares de evacuación, los insumos y el agua potable ante la suba de las napas. Recomendó informar a la comunidad por medios oficiales, realizar simulacros y que cada localidad releve sus zonas críticas.

En tanto, el director provincial de Protección Civil, Carlos Cruz, informó que la Provincia trabaja con mapas de cauces y monitoreo climático permanente. Sugirió que cada localidad haga lo mismo y que se elaboren modelos de ordenanza para crear las áreas de Defensa Civil.

Animales sueltos en rutas

Sobre la implementación de la Ley provincial 3507, Ortiz Luna repasó las modificaciones realizadas, el decreto reglamentario y el impacto en la provincia. Abordó la responsabilidad de los dueños de los animales y la coordinación de los operativos, que se realizan de manera aleatoria.

El director provincial de Seguridad Vial, Diego Alfonso, precisó que la autoridad de aplicación es la Policía del Neuquén y que fuera de los ejidos municipales interviene la Justicia de Paz. Informó además que se trabaja con el área de Producción, con asistencia de veterinarios y forraje, y con un carro para el traslado de animales durante los operativos.

Durante la asamblea también se acordó un convenio de actas contravencionales entre la Policía del Neuquén y la Municipalidad de Picún Leufú. El próximo encuentro se realizará el 27 de noviembre a las 10 en Paso Aguerre.

En esta oportunidad hubo participación de una institución externa: la comisión vecinal de los barrios Limay y La Esperanza de Piedra del Águila, representada por su presidente, Federico Zúñiga. Participaron también el delegado regional, Sergio Epullán; los intendentes de Piedra del Águila, Julio Hernández, y de Picún Leufú, Perla Díaz; el presidente de la comisión de fomento de Paso Aguerre, Marcelo Pino, además de funcionarios de cada localidad; el coordinador operativo de la Dirección de Seguridad del Limay, comisario inspector Carlos Héctor Rojo; el jefe de Operaciones de la Dirección de Seguridad del Limay, comisario Fernando Larrosa; el jefe de la Comisaría 8° de Piedra del Águila, comisario Cristian Gallardo; el jefe de la División Tránsito de Piedra del Águila, Raúl Levio; el de la Comisaría 9° de Picún Leufú, Marcelo Osorio; la presidenta del Concejo Deliberante de Piedra del Águila, María Elena Ibarra; y los concejales Juan Carlos Soto, de Picún Leufú, y Lidia Mena, de Piedra del Águila.