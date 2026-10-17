​La Policía secuestró drogas y dinero en efectivo en tres allanamientos en Plaza Huincul ​

Una investigación de la Policía provincial permitió secuestrar estupefacientes, dinero en efectivo, teléfonos celulares, un dispositivo de cobro electrónico y una camioneta en el barrio Otaño. Dos personas fueron imputadas penalmente.

La Policía provincial realizó llevó a cabo ayer un procedimiento por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N°23.737 que consistió en tres allanamientos simultáneos en viviendas del barrio Otaño de Plaza Huincul, a partir de denuncias que vinculaban a sus ocupantes con la comercialización de estupefacientes.

Como resultado del operativo, se secuestraron clorhidrato de cocaína, dinero en efectivo, teléfonos celulares, un dispositivo de cobro electrónico de Mercado Pago y una camioneta tipo pick-up, entre otros elementos de interés para la causa. Además, dos personas fueron imputadas penalmente. Se trata de una una mujer de 32 años y un hombre de 62.

La investigación comenzó a mediados de septiembre, cuando personal de la División Antinarcóticos de la Comarca recibió información sobre una vivienda del barrio Otaño en la que presuntamente se comercializaban estupefacientes. A partir de los datos aportados, el personal de investigaciones logró identificar el domicilio y establecer que funcionaría como una boca de expendio de drogas. Asimismo, se individualizaron otras dos viviendas que serían utilizadas como puntos de ocultamiento y fraccionamiento de sustancias.

Con las pruebas reunidas, se dio intervención a la Fiscalía de Microtráfico, que solicitó las órdenes de allanamiento correspondientes.